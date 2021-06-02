Правительство планирует поднять предельную цену литра бензина и дизтоплива

Правительство планирует поднять предельную цену бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л.

Такое решение вынесли на повестку дня заседания правительства 2 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, планируют принять изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и противоэпидемических мероприятиях, которая постановлением от 14 мая 2021 года была дополнена пунктом 41/4, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/л и бензина - не выше 5 грн/л.

"Согласно предлагаемым изменениям к этому пункту, средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс расходы в размере 27 долл/т.

Это, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", добавит к стоимости литра бензина 0,56 грн, дизтоплива - 0,62 грн/л", - говорится в сообщении.

"Под затратами в этом случае предусматриваются расходы на логистическое обеспечение и другие расходы, согласно внешними экономическим договорам.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что необходимость уточнения механизма расчета "Нафтогазом" средней стоимости топлива возникла исходя из практики применения государственного регулирования ценообразования в этой сфере", - доадае издание.

Согласно проекту постановления, обнародование министерством средних цен одного литра дизтоплива и бензина будет ежемесячно, как и было указано в действующем постановлении - 3, 13 и 23 числа.

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Напомним:

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.