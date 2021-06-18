Новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, сотрудничество с МВФ, предписание по Витренко
О санкциях против Фирташа и Фукса. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
О сотрудничестве с МВФ. Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.
О предписании по Витренко. Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.
Премьер Денис Шмгаль заявил, что НАПК в предписании "фактически требует нарушить законы Украины" - по его словам, решение, полученное по результатам судебного процесса, "будет лучшим решением сложившейся ситуации".
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции удивлены скоростью реакции по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля Окружным админсудом Киева касательно предписания агентства о назначении Юрия Витренко.
О тарифе на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что потребителям до 100 кВт*ч будет уменьшен тариф на электроэнергию.
О дивидендах Приватбанка. Приватбанк 18 июня в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.
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Украина импортирует отходы из других стран на миллиарды. Почему так и как у нас работает бизнес по переработке мусора
Зачем Украина покупает мусор из других стран и как украинские предприниматели зарабатывают на переработке вторичного сырья, которое мы ежедневно выбрасываем на помойку. (укр)
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