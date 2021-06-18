Украина ввела санкции против Фирташа и Фукса

Прямая речь Данилова: "Что касается Фирташа - это его участие в титановом бизнесе. Это поставки сырья, которое затем идет - и это отслежено нашими разведчиками - на предприятия Российской Федерации. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго и для военных предприятий Российской Федерации, находящихся под нашими санкциями. Кстати, мы на сегодняшний день, кроме товарища Фирташа, наложили санкции на те предприятия, которые непосредственно аффилированы в военно-промышленный комплекс РФ, который использует этот титан именно в военной сфере...
Что касается господина Фукса - они наложены за ситуации, связанные с "Голден Деррик" - это лицензии, о которых шла речь. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента. Мы еще отмечаем, что мы не допустим, чтобы люди, которые незаконным образом получили преференции от государства (и неважно, когда это происходило – при Викторе Федоровиче (Януковиче) или при Петре Алексеевиче (Порошенко) - мы отмечаем, что недра - это стратегический ресурс нашего государства. Согласно Конституции, все граждане, мы все с вами являемся владельцами этих недр, и ими надо распоряжаться таким образом, чтобы обществу было известно, кто за этим стоит".
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