Украина ввела санкции против Фирташа и Фукса

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу

Детали: По его словам, санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе, а против Фукса – касательно ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик".

Данилов рассказал, что на своем заседании СНБО отменил лицензии "недобросовестных недропользователей" - 4 лицензии по добыче титана, 3 - по разработке углеводов и 2 рудные лицензии, в том числе ценные лицензии, которые не использовались в течение 18, 19 и 17 лет соответственно.

Также, по его словам, впервые за годы независимости Украины государству было добровольно возвращены 2 лицензии на добычу природного газа и сырой нефти (компании из Харьковской и Днепропетровской области, среди которых фигурирует название "Гео Альянс").

Он отдельно отметил, что компании, которые вернули лицензии, связаны "с одним уважаемым бизнесменом из города Днепр".

При этом на странице Telegram президента Владимира Зеленского появилась информация, что санкции также введены против Чемезова С.В и Шелкова М.Е. Скорее всего, имеются в виду гендиректор российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов и заместитель председателя совета директоров крупного российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков.