Шмыгаль о предписании НАПК по Витренко: Решение суда будет лучшим решением ситуации

Премьер Денис Шмгаль заявил, что НАПК в предписании "фактически требует нарушить законы Украины" - по его словам, решение, полученное по результатам судебного процесса, "будет лучшим решением сложившейся ситуации".

Об этом он написал в Facebook.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло мне, как премьер-министру Украины, предписание, где фактически требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета Министров. В частности о прекращении действия контракта с председателем правления "Нафтогаза". Поэтому логично, что после этого предписания пришлось обращаться в суд, чтобы отменить его, как такое, которое не соответствует законодательству Украины", - заявил Шмыгаль.

"НАПК, ссылаясь на статью 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", требует от премьер-министра Украины отменить отдельные пункты распоряжения Кабмина Министров и прекратить действие контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз". При этом в статье 26 этого закона четко прописано, что НАПК должен обращаться в суд, если считает необходимым отменить контракт.

Кроме того, Кабинет Министров Украины является коллегиальным органом. Это означает, что не премьер-министр принимает постановления или распоряжения. За них голосуют члены правительства. Поэтому премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции Украины и закона "О Кабинете Министров Украины", - пояснил свою позицию премьер.

"Исковое заявление о незаконности предписания НАПК уже в суде. Решение, полученное по результатам судебного процесса, будет лучшим решением сложившейся ситуации.

А уже сегодня суд вынес решение об обеспечении административного иска путем приостановки действия предписания НАПК до вступления в законную силу решения суда по существу дела", - добавил он.

По его словам, правительство "действовало и будет действовать исключительно в пределах, определенных законами Украины, и продолжит соблюдать корректность всех процедур и ожидает такого же отношения от других участников процесса".

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Сообщалось, что премьер Денис Шмыгаль хочет обжаловать предписане НАПК по председателю правления "Нафтогаза" Юрию Витренко - соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

Правительство обязалось до конца июня предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, набсовет инициирует отстранение.

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что предписание НАПК в отношении главы правления компании Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда