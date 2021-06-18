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ПриватБанк перечислил в бюджет 19,4 миллиардов дивидендов за 2020 год

Пятница, 18 июня 2021, 13:10
 

Приватбанк 18 июня в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам председателя наблюдательного совета банка Шэрон Иски, за три последних года после национализации эффективная работа Приватбанка принесла госбюджету дивидендов на сумму 55,4 млрд грн.

 

"Четыре года назад с налогов украинцев были спасены ПриватБанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня ПриватБанк - крупнейший донор бюджета среди госбанков", - сказала Иски.

"ПриватБанк в очередной раз доказывает, что государственная компания может и должна быть эффективной благодаря высокому качеству корпоративного управления, что позволило вывести банк на новый уровень управления доходностью и ликвидностью. Чистая прибыль ПриватБанка в 2020 году - 61,2% прибыли всех украинских банков", - добавила она.

В ПриватБанке добавили, что по итогам прошлого года клиентами банка стали еще более 600 тыс украинцев, а количество клиентов, использующих Приват24, за год выросло на 3,4 млн человек.

"По согласованной наблюдательным советом и утвержденной правительством годовой отчетности 2020 года ПриватБанк направил на выплату дивидендов государству 19,4 млрд грн, что составляет 80% чистой прибыли 2020 года.

Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 годв составила 24,3 млрд грн", - напомнили в банке.

Напоминаем:

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 миллиардов.

30 апреля Кабмин установил норматив отчисления 80% чистой прибыли Приватбанка, это 19,4 млрд грн.

Экономическая правда

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Приватбанк бюджет деньги

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