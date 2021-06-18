Галущенко обещает, что потребителям до 100 кВт/ч уменьшат тариф на электроэнергию

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что потребителям до 100 кВт*ч будет уменьшен тариф на электроэнергию.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, сообщает пресс-служба Минэнергетики.

По словам Галущенко, министерство совместно с участниками рынка разрабатывает новую модель ПСО.

Министр добавил, что проект нового механизма возложения спецобязательств участников рынка электроэнергии будет представлен на следующей неделе.

При этом, горизонт новой модели ПСО - 4 года.

"Новая модель будет предусматривать дифференцированный тариф в зависимости от категорий населения и защиту социально уязвимых слоев, и одновременно должна обеспечить возможность для компаний-производителей электроэнергии проводить модернизацию оборудования.

Вместе эти шаги откроют окно возможностей для привлечения инвестиций в компании отрасли, а для частных потребителей - для проведения мероприятий по энергосбережению", - говорится в сообщении.

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения через уменьшение тарифа", - подчеркнул Галущенко.

Напомним:

28 декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

13 апреля 2021 года Верховная Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

Экономическая правда