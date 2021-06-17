Шевченко: Хотя сейчас инфляция превышает прогноз НБУ, реагировать еще рано

В мае инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз НБУ, в регуляторе ожидают, что инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии следующего года.

Об этом во время прес-брифинга на решения по монетарной политике заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"В мае инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз НБУ. Это связано прежде всего с подорожанием отдельных ее компонентов с высокой волатильностью, в частности природного газа и подсолнечного масла, под влиянием преимущественно краткосрочных факторов. На ускорение инфляции также продолжила влиять низкая база сравнения прошлого года.

Базовая инфляция в мае тоже ускорилась - прежде всего из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов ее переработки. Однако признаки ускорения фундаментального инфляционного давления сверх прогноза пока не наблюдаются. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, хотя и оставались повышенными, но стабилизировались в последние месяцы", - сказал он.

По его словам, инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии следующего года.

Шевченко добавил, что этому будут способствовать следующие факторы:

постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения;

поступления на рынки нового большого урожая;

стабилизирующее влияние сдержанной монетарной политики Национального банка, в том числе через валютный канал.

"Хотя сейчас инфляция превышает прогноз НБУ, реагировать еще рано. Во-первых, мы принимаем во внимание, что большинство проинфляционная факторов носят временный характер. Во-вторых, монетарная политика влияет на потребительские цены с лагом в 9-18 месяцев, то есть Национальный банк должна реагировать ключевой ставке именно на рост инфляции на горизонте монетарной политики.

В то же время мы решили начать постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования и процентного свопа. Эти инструменты поддержали банковскую систему и экономику Украины во время кризиса, но при восстановлении экономической активности они теряют свою актуальность. Свертывание этих инструментов будет способствовать повышению способности Национального банка Украины влиять на инфляционные процессы", - добавил он.