Шевченко: Хотя сейчас инфляция превышает прогноз НБУ, реагировать еще рано
В мае инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз НБУ, в регуляторе ожидают, что инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии следующего года.
Об этом во время прес-брифинга на решения по монетарной политике заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"В мае инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз НБУ. Это связано прежде всего с подорожанием отдельных ее компонентов с высокой волатильностью, в частности природного газа и подсолнечного масла, под влиянием преимущественно краткосрочных факторов. На ускорение инфляции также продолжила влиять низкая база сравнения прошлого года.
Базовая инфляция в мае тоже ускорилась - прежде всего из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов ее переработки. Однако признаки ускорения фундаментального инфляционного давления сверх прогноза пока не наблюдаются. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, хотя и оставались повышенными, но стабилизировались в последние месяцы", - сказал он.
По его словам, инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии следующего года.
Шевченко добавил, что этому будут способствовать следующие факторы:
- постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения;
- поступления на рынки нового большого урожая;
- стабилизирующее влияние сдержанной монетарной политики Национального банка, в том числе через валютный канал.
"Хотя сейчас инфляция превышает прогноз НБУ, реагировать еще рано. Во-первых, мы принимаем во внимание, что большинство проинфляционная факторов носят временный характер. Во-вторых, монетарная политика влияет на потребительские цены с лагом в 9-18 месяцев, то есть Национальный банк должна реагировать ключевой ставке именно на рост инфляции на горизонте монетарной политики.
В то же время мы решили начать постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования и процентного свопа. Эти инструменты поддержали банковскую систему и экономику Украины во время кризиса, но при восстановлении экономической активности они теряют свою актуальность. Свертывание этих инструментов будет способствовать повышению способности Национального банка Украины влиять на инфляционные процессы", - добавил он.
Читайте также: Инфляция выходит из-под контроля: почему растут цены и когда это закончится
Напомним:
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если более существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.
В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.
В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.
В апреле Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.
В марте правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор готов при необходимости повышать ставку дальше.
Во время дискуссии членов комитета по монетарной политики НБУ по учетной ставки 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua