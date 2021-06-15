Новости 15 июня: украинцам разрешили легализовать доходы, назначение Витренко считают незаконным
О налоговой амнистии. Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым вводится единоразовое декларирование активов физлиц для легализации доходов.
О назначении Витренко. Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание по назначению главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Согласно ему контракт с Витренко должен быть отменен. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.
О растаможке евроблях. В Украине начинают действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.
О долгах за газ. Верховная Рада поддержала в первом чтении доработанный законопроект, которым предлагается механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ.
О ВВП. Рост ВВП Украины до 2030 года ожидается до 450 млрд долларов и выше - это предусмотрено планом Национальной экономической стратегии, которую три месяца назад утвердило правительство.
О деолигархизации. Президент Владимир Зеленский, комментируя деолигархизацию, пообещал "равные, прозрачные и единые правила для всей Украины", а также подверг критике предшественников за то, что "ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов".
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