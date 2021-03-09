Как будет работать налоговая амнистия Зеленского и почему Ахметова и Коломойского не простят

1 липня 2021 року в Україні почнеться добровільна податкова амністія.

Якщо народні депутати ухвалять ініційовані президентом Володимиром Зеленським закони, протягом року всі, хто десятиліттями не сплачував податки з доходів, матимуть право легалізувати свої статки.

Звісно, не безкоштовно.

Держава пробачить ухилення від сплати звичних для більшості громадян 18% з доходів, якщо порушники сплатять до бюджету від 2,5% до 9%.

Щоб легалізувати свої статки і потім вільно ними користуватись, достатньо подати до податкової відповідну декларацію.

За задумом розробників, податкова амністія дозволить вивести з тіні до 20 млрд дол, в результаті чого державний бюджет отримає до 1 млрд дол. Це дуже оптимістичний сценарій, з урахуванням світового досвіду проведення подібних кампаній.

Додатково підтримають державу ті, хто захоче обійтись "малою кров'ю" – легалізація за ставкою 2,5% вимагатиме вкладення всіх нелегальних коштів в облігації Міністерства фінансів мінімум на один рік.

Та чи не призведе ініціатива Зеленського до того, що порядні громадяни почнуть приховувати доходи в очікуванні другої хвилі амністії?

Що таке податкова амністія і для чого вона потрібна

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський зареєстрував в парламенті чотири проєкти законів, які стосуються податкової амністії.

У загальних рисах, податкова амністія – це можливість для громадян, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання.

Все, що потрібно – це подати декларацію та сплатити податок.

Податок з прихованих раніше доходів сплачується, як правило, за зниженою ставкою, аби стимулювати людей виводити кошти з тіні. Натомість, держава обіцяє, що не каратиме учасників податкової амністії за ухилення від сплати податків, а їхні декларації не зможуть стати доказами у будь-якому судовому процесі.

Від амністії виграють усі.

Для держави – це спосіб детінізації економіки та додаткові надходження до бюджету. Громадяни в свою чергу отримають можливість легально використовувати гроші та майно, з яких не сплачували податків. Тим паче, що сплатити їм доведеться набагато менше.

Амністія по-українськи

Хто може скористатися

Легалізувати кошти, з яких не сплачувалися податки, та активи, придбані за ці кошти, зможе майже кожен.

В широкому сенсі під амністію підпадає велика кількість громадян.

Багато хто не задумується про те, що з більшості доходів державі потрібно сплатити 18% (ПДФО) та додатково 1,5% (військовий збір). Наприклад, особи які отримували заробітну плату в конверті, або ті, хто займався підприємницькою діяльністю без оформлення ФОПа чи юридичної особи та інші.

Утім ті, хто працевлаштовувався неофіційно, навряд чи формуватимуть основну базу бажаючих скористатись амністією Зеленського.

Ключова ставка – на приватних підприємців та власників великого бізнесу, зареєстрованого в офшорних зонах. Останні виводять зароблені кошти, майже не сплачуючи податки в Україні.

"У базі даних я повністю бачу трьох мільярдерів, 76 громадян задекларували більш як 100 мільйонів гривень доходів, у яких ефективна ставка 3%. А ми пам’ятаємо, звичайний громадянин платить 18% і військовий збір 1,5%", – розповідав раніше в інтерв'ю "НВ" голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

Не зможуть скористатись амністією неповнолітні, непрацездатні та чиновники (ті хто працює на державній службі з 2005 року, або продовжує працювати). В законопроєктах Володимира Зеленського відсутня заборона на легалізацію статків родичів чиновників.

"Чиновники не можуть легалізовувати гроші через механізм нульової декларації чи податкової амністії. Чи можуть члени родин чиновників? Також ні. У законопроєкті є всі ці параметри", – заперечив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Останнє, але важливе виключення – не можна буде легалізувати активи, отримані внаслідок кримінальних злочинів, відмінних від ухилення від сплати податків чи валютного законодавства.

Що та як потрібно декларувати

Інформація про майно в добровільній декларації практично не відрізнятиметься від тієї, яку кожен рік розкривають державні службовці. З єдиною поправкою – вказувати необхідно доходи, з яких несплачені податки та активи, придбані за ці кошти до 1 січня 2021 року.

Зокрема, це:

✔ валютні цінності (банківські метали), національна та іноземна валюта (крім готівки) та права вимоги (депозити, позики третім особам);

✔ нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти житлової і нежитлової нерухомості);

✔ рухоме майно (транспортні засоби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби);

✔ частки (паї) у майні юридичних осіб, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

✔ цінні папери та фінансові інструменти.

Щоб легалізувати гроші, іноземну валюту чи банківські метали, що перебувають в Україні, їх потрібно покласти на спеціальний рахунок у банку. Порядок відкриття цього рахунку, після прийняття законів, затвердить Національний банк.

Для інших активів – додатково потрібно надати документи, що підтверджуватимуть їхню вартість або самостійно визначити цю вартість у декларації.

Період, протягом якого можна буде легалізувати свої доходи та майно, триватиме в Україні один рік – з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.

Після подання декларації до Державної податкової служби, протягом 10 днів необхідно сплатити податок за амністовими ставками.

Якими будуть ставки

Основна ставка, за якою пропонують легалізовувати незадекларовані раніше доходи, становитиме 5%. Умовно кажучи, з кожного нелегального мільйона гривень до бюджету потрібно сплатити 50 тис грн для того, щоб легалізувати решту – 950 тис грн.

Ставка в 5% застосовуватиметься за умови, якщо гроші або інші активи, які таким чином амністуватимуться, перебувають в Україні. Для грошей та активів, які перебувають за кордоном, зокрема в офшорах, застосовуватимуть вищу ставку – 9%. Підвищена ставка має стимулювати платників податків заводити свої кошти в Україну перед тим, як проходити амністію.

Більш вигідний варіант легалізації – купівля державних облігацій. Для тих, хто придбає у Міністерства фінансів річні папери, незалежно від місця розташування незадекларованих раніше доходів, зможуть легалізувати кошти за ставкою 2,5%.

Враховуючи те, що дохідність облігацій становить близько 11% річних, таке амністування може виявитись навіть прибутковим. Якщо особа хоче легалізувати 1 млн грн, при купівлі облігацій та сплати 25 тис грн, через рік на руки повернеться близько 1,08 млн грн.

Скористатися податковою амністією зможуть не лише люди, що подадуть декларацію, але й ті, хто декларації не подаватиме.

Після 1 липня 2022 року держава пробачить українцям, тобто не перевірятиме законність, несплату податків з доходів, за які було куплено:

✔ нерухомість – квартиру (чи майнові права на квартиру) площею до 120 кв. м, готовий чи недобудований житловий будинок до 240 кв. м (якщо земля під ним належить платнику податків), нежитлові приміщення до 60 кв. м, земельні ділянки певної площі;

✔ один транспортний засіб (крім автобусів, літаків, гелікоптерів, яхт, катерів, а також авто з об’ємом двигуна понад 3000 куб см або вартістю понад 375 мінімальних зарплат – 2,25 млн грн);

✔ інші активи (валюта, дорогоцінні метали, антикваріат тощо), сумарна вартість яких не перевищує 400 тис грн.

Як каратимуть тих, хто не піде на амністію

Сьогодні за ухилення від сплати податків та не подання декларацій передбачається кримінальна та адміністративна відповідальність.

Наприклад, за статтею 212 Кримінального кодексу, за несплату більше 119 тис грн податків особу можуть покарати штрафом на 340 тис грн з конфіскацією майна.

Після завершення податкової амністії, ті хто легалізують кошти та активи, з яких не сплачувались податки, не будуть притягатись до відповідальності.

Посилення кримінальної відповідальності законами Зеленського не передбачається. Лише адміністративна.

Наприклад, за неподання, несвоєчасне подання громадянами декларації або недекларування доходів, у випадку доведення вини, обійдеться в 255 грн штрафу. Діюча на сьогоднішній день санкція передбачає штраф в сумі 136 грн.

Очікування та реальність

Тіньова економіка України, на боротьбу з якою й спрямована податкова амністія, за різними підрахунками, сягає від 25% до 50% ВВП. Точно оцінити її обсяг складно, адже вона включає ті розрахунки та операції, які ніяк не відображаються у статистиці.

"Буде безпечно сказати, що всі ці тіньові розрахунки, офшорні схеми, контрабанда тощо складають близько третини ВВП України", – вважає співавтор дослідження розміру схем з уникнення оподаткування в Україні Володимир Дубровський.

За його словами, третина ВВП – це лише тіньові грошові потоки, що відбуваються поза увагою податкової. В той же час податкова амністія направлена не на потоки, а на кошти та майно, які накопичувалися за роки функціонування схем з ухилення від сплати податків.

За оцінками голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, проведення амністії виведе з тіні близько 20 млрд дол. "За нашими розрахунками, зараз до 50 мільярдів доларів знаходиться в людей на руках", – наголосив Гетманцев.

Скільки саме отримає від податкової амністії державний бюджет, не знає навіть голова уряду Денис Шмигаль.

"Ми очікуємо, що це будуть значні обсяги. Жодна країна їх не прогнозує, і це неможливо спрогнозувати. Різні країни отримували від 500 тисяч до десятків мільярдів доларів, які повертались в "білий" оборот економіки держави внаслідок такої одноразової акції. Ми розраховуємо, що це будуть значні суми. Хотілося б, щоб це були хоча б мільярди в гривнях", – відповів Шмигаль.

Якщо розрахунки Гетманцева вірні, то при ставці оподаткування в 5%, державний бюджет з 20 млрд дол отримає 1 млрд дол.

Світовий досвід

Податкові амністії проводили в Індії, Німеччині, США (в окремих штатах), Італії, Канаді, Росії та багатьох інших країнах.

Найбільш успішною вважається податкова амністія, яку провели в Індонезії у 2016 році. Тоді громадяни країни задекларували сумарно 366 млрд дол коштів, з яких раніше не платили податків – це 40% ВВП країни.

Більшу частину легалізованих грошей в межах амністії в Індонезії інвестували у нерухомість. Податкові надходження до бюджету країни за підсумками кампанії добровільного декларування склали еквівалент 8 млрд дол.

Проведена у 2009 році податкова амністія в Італії також вважається однією успішних. В її межах італійці задекларували активів на 80 млрд євро, з яких сплатили до бюджету близько 4 млрд євро.

За словами Гетманцева, для проведення податкової амністії в Україні використовувались моделі Індонезії та Аргентини. Результати в останній досить оптимістичні – з тіні виведено 90 млрд дол, а до бюджету надійшло 5,2 млрд дол. Щоправда, до повної перемоги ще далеко – заможні аргентинці тримають на офшорних рахунках до 400 млрд дол.

Результати податкової амністії можуть не виправдовувати очікувань: у тій таки Індонезії уряд планував зібрати 11,6 млрд дол податків з легалізованих коштів, а реально зібрав на 3,6 млрд дол менше. Провалився і план з репатріації коштів індонезійців з офшорних зон – до країни повернулося 10 млрд дол із запланованих 66 млрд дол.

Звичайно, існують й неуспішні приклади амністій. Наприклад, амністія капіталів у Росії, яка закінчилася у 2018 році, дозволила легалізувати близько 10 млрд євро. Ця сума у 6 разів менша за середньорічні обсяги виведення капіталу з країни і становить менше 4% від коштів, які росіяни зберігають в офшорах.

За останні шість років в Росії було проведено вже три амністії капіталів.

Що не так з податковою амністією

Проведення амністії – це, як правило, разова акція, яка передує кардинальній зміні податкової системи.

Умовно кажучи, податкова амністія має стати "останнім шансом" зажити чесно перед зміною податкових ставок або ж перед тим, коли відповідальність за ухилення від оподаткування стане неминучою.

"Податкову амністію варто прив’язувати до кардинального спрощення податкових правил, боротьби з контрабандою, значного зниження податків на доходи фізичних осіб та ЄСВ. Це потрібно, щоб нові податкові правила не порушували так масово", – вважає Володимир Дубровський.

В Україні податкової реформи найближчим часом не передбачається. Свого часу уряд Олексія Гончарука планував розробити та ухвалити її у 2020 році, аби нова податкова система запрацювала вже з 2021 року. У такому разі проведення податкової амністії було б дійсно логічним. Однак через коронавірус та зміну уряду про радикальну податкову реформу в Україні забули.

Хоча автори законопроєктів вважають, що підстави для проведення амністії зараз є. Це, зокрема, запровадження в Україні плану протидії ухилення від оподаткування (так званого плану BEPS), а також системи автоматичного обміну податковою інформацією (FATCA). Ці правила значно ускладнять виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.

Ще одним стимулом скористатися податковою амністією має стати створення в Україні нового органу, що розслідуватиме податкові злочини – Бюро економічної безпеки. Відповідний закон парламент ухвалив 28 січня, а запрацювати воно має до кінця 2021 року.

У країнах, де проводили податкову амністію, її критикували за створення нерівних правил гри для платників податків. Особливо яскраво це проявлялось у тих країнах, де податкова амністія була неодноразовою.

Оскільки амністія передбачає декларування доходів та сплату податків за зниженими ставками, то законослухняні громадяни задумувались про те, чи слід їм й надалі справно платити податки. Перед ними виникала спокуса дочекатися чергової податкової амністії і заплатити податки за зниженими ставками.

Український варіант податкової амністії обіцяє бути одноразовим. Проте й він має свої недоліки, зокрема також порушує принцип рівності всіх платників податків.

Крім цього, не слід очікувати, що податкова амністія спонукає найбагатших українців заплатити гроші до бюджету, аби легалізувати свої статки.

Наприклад, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Сергій Тарута, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Вадим Новинський та інші, починаючи з 2005 року були, а дехто з них залишається, політиками та держслужбовцями та мали декларувати свої доходи відповідно до антикорупційного законодавства.

А законопроєкти президента Володимира Зеленського прямо забороняють їм скористатися правом на легалізацію своїх статків та капіталу.