Рада поддержала реструктуризацию долгов тепловиков в первом чтении

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала в первом чтении доработанный законопроект 3508-д, которым предлагается механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ.

Документ поддержал 301 депутат.

Поддержали в зале доработанный законопроект №3508-д. Его комитет рекомендовал принять за основу и в целом. По законопроекту №3508 один из авторов Евгений Пивоваров объяснил, что он является очень важным и позволит пройти стабильно отопительный сезон.

"Сегодня у теплокоммунэнерго задолженность населения составляет 27 млрд грн, а задолженность ТКЭ перед "Нафтогазом" - 47 млрд грн и 8 млрд грн штрафных санкций", - добавил он. Этот документ имеет целью решить вопрос финансовой задолженности. Им предлагается:

отменить начисления штрафных санкций, или пени, на задолженность, которая возникла после 1 мая 2020 года;

позволить реструктуризацию задолженности ТКЭ на 5 лет;

наложить запрет на начисление пени со стороны поставщиков природного газа по категории населения.

Как отметил председатель подкомитета Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Остап Шипайло, часть долгов связана с недостатками государственного регулирования.

"Такие долги не были учтены в счетах конечных потребителей и не имеют источников погашения. Переводить их на тарифы будущих периодов - безответственно перед гражданами. Предприятия ЖКХ не могут качественно готовиться к отопительному сезону - а это грозит технологической кризисом зимой ", - добавил он.

По словам Шипайло, доработанный документ предусматривает также верификацию задолженности и механизм запуска фактического расчета.

Так, в сентябре в Раде будет зарегистрирован второй законопроект, содержащий изменения в госбюджет. В частности, проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.

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Напоминаем:

Верховная Рада на неделе 14-18 июня может рассмотреть в первом чтении законопроект №3508-д, который определяет механизмы урегулирования долгов теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ.

К началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

Экономическая правда