Налоговая амнистия: Рада приняла закон

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится единоразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Документ поддержали 243 нардепа.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения (BEPS) и системы автоматического обмена налоговой информацией (FATCA), что затруднит вывод денег в оффшоры и другие подобные схемы.

Для проведения налоговой амнистия Рада также должна рассмотреть законопроект №5355, который дополняет принятый закон в части валютного регулирования. Кроме того, в первом чтении 15 июня приняли законопроект №5455, которым предусматривается, что спалчений во время амнистии сбор относится к общему фонду госбюджета.

Читайте также: Как будет работать налоговая амнистия Зеленского и почему Ахметова и Коломойского не простят

Напомним:

Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов - одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу законопроекты №5153 и №5155, которыми предлагается так называемая "налоговая амнистия": добровольное одноразовое декларирования доходов физлиц.

Экономическая правда