Рост ВВП Украины до 2030 года ожидается до 450 млрд долларов и выше - это предусмотрено планом Национальной экономической стратегии, которую три месяца назад утвердило правительство.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил советник премьер-министра Украины, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

По его словам, стратегия должна исходить ежегодно на 7% роста реального ВВП. Номинально он будет выше.

"Он больше 10% сейчас. Правительство уже заложило в бюджет выход на 5% в ближайшие годы, и дальше этот показатель надо улучшать. Его ежегодно обновляют. То есть те инструменты, которые уже внедрены, они уже дают 5%, а чтобы мы получили 7% рост, нам необходимо расширить функционал экономических стимулов, которые применяются", - сказал советник Шмыгаля.

По его словам, все это реалистично.

"На выходе мы должны за 10 лет удвоить реальный ВВП Украины, удвоить тот объем продуктов и сервисов, который наша страна генерирует. Это означает, что номинальный ВВП в международной валюте возрастет до 450 млрд долл и выше по сравнению с 154 млрд долл в прошлом году. Мы говорим об утроении доходов каждого из нас, для каждого гражданина", - добавил Криволап.

По его информации, обычно страны, которые увеличивали ВВП, в 3,5 раза увеличивали расходы на медицину и социальное обеспечение.

Напоминаем:

В январе-апреле 2021 года спад ВВП Украины замедлился до 0,2%.

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.