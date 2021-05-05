Работники Нафтогаза должны согласовывать свои комментарии с Витренко - источник

5 мая председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подписал приказ, согласно которому сотрудники компании должны согласовывать с ним свои публичные комментарии о деятельности компании.

Об этом ЭП сообщил источник в "Нафтогазе".

Следовательно, работники должны будут согласовывать с председателем НАК публичные комментарии, которые могут быть восприняты как официальная позиция "Нафтогаз Украины".

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Напоминаем:

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда