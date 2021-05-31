Заместитель Ермака вошла в набсовет "Нафтогаза"
Заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко избрали членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" как представителя государства.
Об этом говорится в распоряжении правительства № 529-р от 31 мая.
Отмечается, что Свириденко избрали "на срок до принятия решения Кабмином о назначении представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", но не более одного года со дня вступления в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая 2021 года".
Главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко уполномочили на подписание гражданско-правового договора с Свириденко.
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Напоминаем:
Согласно распоряжению Кабмина от 19 мая 2021 года правительство официально переизбрало членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" четырех человек до проведения конкурса на их должности, который начнется 1 июня.
Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года по предложению правительства.
Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
30 апреля 2021 года пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.
Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что председатель совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.
Экономическая правда
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