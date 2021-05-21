Правительство объявило конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета Нафтогаза

Согласно распоряжению Кабмина от 19 мая 2021 года правительство официально переизбрало членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" четырех человек до проведению конкурса на их должности, который начнется 1 июня.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 494-р.

Так, Лескуа Бруно Жан Гастона, Люда Ван дер Хейдена, Споттисвуд Клэр Мэри Джоан было переизбрано до согласованию правительством победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета.

Аналогично до назначения должности будут занимать два представителя государства - Наталья Бойко и Юлия Ковалив. Как для независимых представителей, так и государственных, максимальный срок действия полномочий - один год.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия Роберта Бенша как представителя государства.

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Напоминаем:

Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года по предложению правительства.

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

30 апреля 2021 года пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что председатель совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда