Зеленский рассказал о смене руководства и лоббизме в "Нафтогазе"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство осуществило смену руководства "Нафтогаза" как его главный акционер, в то же время компания тратит большие средства на лоббирование в СМИ.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции ко второй годовщине инаугурации.

Зеленский заявил, что, несмотря на корпоративную реформу, НАК "Нафтогаз" имеет руководителя в лице правительства Украины и должен наполнять бюджет согласно обещаний и их планов работы. Однако компания показала 11 млрд грн убытков в 2020 году, а потому правительство приняло решение как главный акционер сменить руководство.

"И сегодня поставлена задача, и я уверен, что мы это увидим, что убытка в 11 млрд грн не будет", - добавил президент. (По данным аудированной отчетности 2020 года НАК "Нафтогаз Украины получил убыток в 19 млрд грн - ред.)

По его словам, закроются офисы, которые финансируются для лоббирования "Нафтогаза", частные зарубежные СМИ, созданные для лоббизма НАК - "там большие деньги, и это платите не вы, не я, а все граждане Украины, и это серьезная проблема".

Зеленский также высказался, что некорректно сравнивать доходы с концом 2019 года, ведь финрезультат того года связан прежде всего с получением 3 миллиардов долларов от Газпрома в рамках арбитража.

"Прибыль 2019 году в большинстве была из-за договоренности моей личной с президентом Путиным при свидетелях: госпожи канцлера Меркель и господина президента Французской республики. И, с помощью наших юристов, и того же Витренко и Коболева, 3 млрд долларов перешло в наш бюджет в 2019 году.

Поэтому у руководства даже не может быть вопроса, потому что это возможность и полномочия, я считаю, украинского народа, чтобы госкомпания была прибыльной", - пояснил он.

Он также заявил, что в соцсетях распространяются статьи о связи потенциального снятия санкций США с "Северного потока - 2" в результате смены руководства "Нафтогаза".

"Человек, который пишет, даже не скрывается - и мы точно знаем, что он работает одним из лоббистов НАК "Нафтогаз", - добавил Зеленский.

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Напоминаем:

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Однако впоследствии правительство пригласило членов наблюдательного совета "Нафтогаза" на заседание и планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса. В конце концов, Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года.

Экономическая правда