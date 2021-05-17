Новости 17 мая: новинки в "Дії", Укрпочта хочет купить банк

О новинках в "Дії". 17 мая Минцифры представило 10 новых услуг, что с обновлением стали доступными для украинцев онлайн - среди них изменение места регистрации, уплата налогов и цифровая подпись.

Об Укрпочте и банке. Акционерное общество "Укрпошта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по покупке коммерческого банка.

О горючем на АЗС. Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Об аресте счетов "Укрзализныци". И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает сил для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

О биткоине. Стоимость биткоина впервые почти за три месяца упала ниже 45 тысяч долларов после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

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Back in USSR: что изменит регулирование цен на горючее

Правительство решило временно перейти к ручному регулированию цен на нефтепродукты. Чем вызвано такое решение и кто от этого пострадает? (укр)