Укрпошта начинает процесс покупки банка
Акционерное общество "Укрпошта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по покупке коммерческого банка.
Об этом написал генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.
"...Укрпошта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьёзном деле", – написал Смелянский.
По его словам, под критерии Укрпошты подходит "небольшой банк, без отделений или с малым их количеством и, конечно, без портфеля проблемных активов".
"Сейчас есть 2-3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев", – добавил Смелянский.
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Экономическая правда
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