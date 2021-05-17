Укрпошта начинает процесс покупки банка

Акционерное общество "Укрпошта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по покупке коммерческого банка.

Об этом написал генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"...Укрпошта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьёзном деле", – написал Смелянский.

По его словам, под критерии Укрпошты подходит "небольшой банк, без отделений или с малым их количеством и, конечно, без портфеля проблемных активов".

"Сейчас есть 2-3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев", – добавил Смелянский.

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Экономическая правда