Стоимость биткоина обвалилась после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla

Стоимость биткоина впервые почти за три месяца упала ниже 45 тысяч долларов после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

Об этом пишет Bloomberg.

Резкое падение цены биткоина началось после того, как миллиардер согласился с одним из пользователей в Twitter, который сказал, что в следующем квартале держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткоин-активов.

Как отмечает агентство, 16 мая Маск на протяжении нескольких часов дискутировал с несколькими пользователями Twitter, критиковавшими изменение его позиции в отношении криптовалюты.

Как ранее заявлял бизнесмен, изменение его позиции было вызвано экологическими проблемами, связанными с потреблением электроэнергии для совершения биткоин-транзакций.

13 мая Маск объявил, что Tesla приостановит прием биткоинов в качестве средства оплаты из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты.

"Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином", — пояснил он в Twitter.

Также Маск объявил, что Tesla не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет идти с помощью "устойчивых источников энергии".