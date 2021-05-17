Налоги, петиции и прописка: новые услуги, которые стали доступны украинцам в Дие

17 мая Минцифры представило 10 новых услуг, что с обновлением стали доступными для украинцев онлайн - среди них изменение места регистрации, уплата налогов и цифровая подпись.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"К 2024 году планируем перевести 100% публичных услуг в онлайн. Любая услуга от государства будет доступна за несколько минут и не выходя из дома. А вместо десяти кабинетов - один портал - Дия ", - добавил глава ведомства Михаил Федоров.

Так, в Дие появилась возможность изменения места регистрации онлайн. Услуга уже доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя. А в течение года сервис станет доступным во всей стране.

Кроме того, регистрация ФЛП стала полностью автоматической, без участия госрегистратора. Как добавили в Минцифры, "10-15 минут на заполнение заявления и менее 2 секунд на ее обработку".

Налоги для ФЛП можно платить онлайн, а еще - подать декларацию и проверить расчеты за прошлые периоды - все это теперь можно сделать в действии.

В Дие появилась электронная подпись в смартфоне и NFC-авторизация, благодаря которой авторизоваться можно, приложив ID-карту к смартфону.

Бизнес получит статический QR-код - благодаря ему можно делиться необходимыми документами онлайн без покупки дополнительного обладнання. В кабинете на портале Дия можно сгенерировать QR-код и распечатать его - человек сканирует QR-код и дает согласие на шеринг документов.

Отныне в Дие можно получить электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о принятии в эксплуатацию для класса последствий СС2 / СС3. Для класса СС1 - автоматическая регистрация декларации о начале выполнения строительных работ.

Электронные петиции также добавили в Дию - их можно создавать, просматривать и поддерживать.

Для водителей появилась возможность замены водительского удостоверения. Также для водителей Дия будет ежечасно обновлять раздел "Штрафы". Станут доступными штрафы, выписанные патрульными. Приложение отправляет оповещения в случае появления штрафа и напомнит о нем за 5 дней до окончания срока оплаты.

Доступная ипотека для переселенцев, пострадавших из-за российской агрессии в Крыму и на востоке Украины. Кредит - на 20 лет под 3% годовых. Заявление можно подать на портале Дия по 10 минут.

В отдельных городах отныне можно оплатить онлайн административный сбор - навести камеру в действии на QR-код у регистратора. Сейчас доступна в Одессе, Хмельницком и Ровно, постепенно появится во всей Украине.

К тому же, через Дию будет происходить регистрация операторов мощностей рынка. "Мощности рынка - это любое оборудование для производства, хранения или транспортировки пищевых продуктов", - объясняют в Минцифры.

Экономическая правда