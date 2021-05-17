Руководитель УЗ об аресте счетов компании: Некоторые из них уже разблокированы

И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает сил для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Ситуация действительно серьезная, но мы сейчас ее регулируем. Некоторые счета уже разблокированы. Арест определенных средств на наших счетах состоялся в рамках попытки взыскать долг, занимался УЗ в 2011-2012 годах у российского Проминвестбанка. В феврале 2019 года этот банк отступил наш долг международнму небанковскому учреждению", - заявил Юрик.

По его словам, УЗ не была стороной этого соглашения и поэтому не может отвечать за юридические риски, которые были заложены в этой сделке.

"Сейчас продолжаются судебные процессы относительно подтверждения действительности этой переуступки, существуют действующие решения судов, запрещающие взимать этот долг до момента подтверждения принадлежности нового кредитора, и как только эти процессы добегут до своего логического конца, мы сможем финализировать сделку по реструктуризации указанной задолженности", - пояснил он.

Напомним:

В 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более 300 млн долларов.

В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

В ноябре 2017 Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" 12,5 млн долларов задолженности в пользу Проминвестбанка.

В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в 157 млн долларов и 1,5 млрд грн.

"Проминвестбанк" в конце февраля 2019 года передал права требования по кредитным договорам с "Укрзализныцей" - компании VR Global Partners.

22 апреля 2021 года Верховный суд вынес решение по четырем делам, которые касаются долгов "Укрзализныци" - все четыре не в пользу компании.

Банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.