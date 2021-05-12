Новости 12 мая: "антиахметовский" законопроект, Бюро экономической безопасности, обыски в КГГА

Об "антиахметовском" законопроекте. Кабмин проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым в частности, увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - наиболее изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова.

О БЭБ. Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Об обысках в КГГА. Киевская прокуратура проводит обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

О Nissan LEAF. Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила цены на обновленный Nissan LEAF и начала принимать заказы на покупку автомобиля.

О Суэцком канале. Управление Суэцкого канала планирует расширить и углубить южную часть водного пути, где контейнеровоз Ever Given заблокировал движение транспорта на 6 дней в конце марта.

О "трубе Медведчука". Фонд государственного имущества по материалам Национального антикоррупционного бюро подал в суд с просьбой признать за государством право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Эксклюзив ЭП

Сергей Тарута: Ахметов вышел с ИСД бесплатно

Что осталось от империи ИСД, почему Тарута требует миллионы у своих бывших партнеров, из-за чего он конфликтовал с Ринатом Ахметовым, и какой в корпорации, по его словам, была роль убитого в 90-х Евгения Щербаня.