Фонд госимущества судится за возвращение в госсобственность "трубы Медведчука"

Фонд государственного имущества по материалам Национального антикоррупционного бюро подал в суд с просьбой признать за государством право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Также в исковом заявлении Фонд просит суд отменить государственную регистрацию права собственности "ПрикарпатЗападтранс" и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на имущество.

Справка: Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование действий эксперта, из-за действий которой, по данным следствия, суд не признал права государства на часть нефтепровода "Самара-Западное направление" в 2017 году.

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

Экономическая правда