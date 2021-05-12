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Прокуратура и фискалы проводят обыски в зданиях КГГА

Среда, 12 мая 2021, 15:25
 

Киевская прокуратура проводит обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Источник: пресс-служба Киевской прокуратуры, пресс-служба ГФС

Дословно: "Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве проводят обыски в помещениях КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора".

Детали: Следствие установило, что директор частного предприятия в 2013 году приобрел недвижимость на коммунальной земле, но не заключил договор аренды на земельный участок, а пользовался участком бесплатно.

Согласно заключению экспертизы, эти действия нанесли ущерб почти 19,5 млн гривен.

Составлено сообщение о подозрении директору частного предприятия по ч.2 ст.364-2 УК.

Также сейчас ведутся обыски в помещении КГГА.

По результатам обысков предоставят оценку действиям чиновников КГГА, которые не приняли никаких мер по заключению соответствующих договоров аренды.

Украинская правда

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прокуратура КГГА земля ГФС

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