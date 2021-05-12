Правительство поддержало "антиахметовский законопроект": что может измениться

Кабмин на заседании 12 мая проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым в частности, увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - наиболее изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова.

Во время выступления, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что данный законопроект увеличит ежегодные поступления в бюджет на 60 млрд грн.

"Сразу хоть подчеркнуть, что мы не повышаем общегосударственные налоги для людей или бизнеса - изменения не коснутся ФЛП или малого и среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине ", - заявил премьер.

Ранее ЭП в материале рассказывала о данном законопроекте. Сейчас на сайте Кабмина финальная версия документа не опубликована, однако, по данным источников ЭП, он не претерпел существенных изменений.

Так, одна из самых заметных инициатив, которая нанесет ощутимый удар по империи Ахметова - увеличение ренты за добычу железной руды. Почти все предприятия, добывающие железную руду, принадлежат олигархам, а более половины - Ахметову.

От этих изменений ожидают поступления дополнительных 3 млрд грн ежегодно. Если парламент поддержит инициативу Минфина, то с 1 июля 2021 компании будут платить ренту не от себестоимости, а от рыночной цены. При этом будет применяться цена на руду с большим содержанием железа - 62%.

Также власти хотят ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, предлагается широкий диапазон ставки - от 3,2% до 40%, точные цифры пока неизвестны. Опять, больше всего это решение ударит по энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, который является крупнейшим производителем "зеленой" электроэнергии в Украине с 25% долей рынка.

Планируется отменить льготы по уплате земельного налога для горнодобывающих предприятий. Речь идет о компаниях, добывающих полезные ископаемые и разрабатывающих месторождения. По разным оценкам, поступления составят 2 - 5 млрд грн.

Другая инициатива Минфина - перевести уплату 5% акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков, с чего планируют получить 1,9 млрд грн в бюджет.

Касательно фермеров, предлагается отменить мораторий на индексации нормативной денежной оценки земель, от которой зависят размер налогов сельхозпроизводителей и арендная плата за пользование землей. От этого правительство ожидает дополнительных 3,4 млрд грн ежегодно.

Вдвое повышается ставка единого налога для отраслевых плательщиков четвертой группы, кроме производителей, которые работают на землях закрытого грунта (теплицы) и водного фонда (5,3 млрд грн в бюджет).

Кроме перечисленных изменений, предлагается увеличение налога за продажу более одного объекта недвижимости и запретить крупным налогоплательщикам относить все убытки прошлых лет для уменьшения базы налогообложения.

Транспортный налог будут платить с авто стоимостью более 1,2 млн грн, или 42,8 тыс долл, усиливаются ограничения юрлиц с налоговым долгом и прочее.

Более детально о законопроекте читайте в материале: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Экономическая правда