Суэцкий канал расширяют после того, как в марте судно его заблокировало

Управление Суэцкого канала планирует расширить и углубить южную часть водного пути, где контейнеровоз Ever Given заблокировал движение транспорта на 6 дней в конце марта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы управления Усамы Рабиа.

На выполнение плана, говорят в Египте, понадобится до 24 месяцев.

Рабиа пояснил, что будут увеличивать участок длиной в 30 километров между городом Суэц и Биттер Лейкс на 40 метров в восточном направлении. Кроме того, этот участок планируют углубить с 20 до 22 метров.

Вторая полоса канала, которая была открыта в 2015 году на севере Биттер Лейкс и обеспечивает двустороннее движение, будет расширена на 10 км с южной стороны озера, чтобы достичь общей длины 82 км.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что о расширении канала говорили и раньше, но блокирование пути судном Ever Given подчеркнуло необходимость воплощения плана.

Напоминаем:

Экономический суд египетского города Исмаилия 12 апреля наложил арест на контейнеровоз Ever Given, по вине которого Суэцкий канал был заблокирован 6 дней - условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна.

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.

29 марта гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что ущерб от блокировки Ever Given может достичь 1 млрд долларов.

Экономическая правда