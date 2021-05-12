Правительство создало Бюро экономической безопасности
Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Второй вопрос по финансово-экономическому блоку - не менее важный, я бы его назвал даже своего рода историческим для истории современной Украины: сегодня правительство примет постановление, которым будет создано Бюро экономической безопасности.
Оно получит статус центрального органа исполнительной власти, и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.
По его словам, создание БЭБ - "новая страница в отношениях государства и бизнеса".
"Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес. Это окончательный конец "маскам-шоу", это аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений", - добавил он.
Позже Кабмин принял соответствующее постановление с доработкой в течение одного дня.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.
Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.
Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
Читайте подробнее: Маски-шоу одного актера: как ГФС, СБУ и Нацполиция потеряли контроль над экономическими преступлениями
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua