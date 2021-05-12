От 976 тысяч гривен: в Украине стартуют официальные продажи популярного электрокара Nissan Leaf

Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила цены на обновленный Nissan LEAF и начала принимать заказы на покупку автомобиля.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Отмечается, что продажи автомобилей проходить через официальную сертифицированную сеть дилерских центров, их перечень - по ссылке.

"Начиная с 11 мая, клиенты компании получат возможность заказать для приобретения Nissan LEAF с батареей емкостью 40 кВт*ч. С таким аккумулятором запас хода автомобиля составляет 389 км в городском режиме и 270 км в смешанном. Зарядка батареи может происходить через обычную розетку, настенное зарядное устройство или через быструю зарядку CHAdeMO, которая позволяет восстановить заряд батареи до 80% всего за один час.

Мощность электромотора обновленного Nissan LEAF составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент 320 Нм. Благодаря этому автомобиль достигает отметки 100 км/ч за 7,9 секунд и развивает максимальную скорость 144 км/ч", - говорится в сообщении

В компании добавили, что в Украине Nissan LEAF будет предлагаться в богатой комплектации N-Connecta по цене от 976 490 гривен.

Эта комплектация включает, в частности интеллектуальную педаль e-Pedal, систему эффективного использования тепла HEAT PUMP, мультимедийную систему NissanConnect, а также интеллектуальный круиз-контроль, интеллектуальная система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, система помощи при старте вверх (HSA).

"За безопасность отвечают система автоматического переключения света, интеллектуальная система контроля рядности движения, система предупреждения о перекрестный движение позади автомобиля, система мониторинга "слепых зон", интеллектуальная система экстренного торможения, Full LED фары и LED передние противотуманные фары.

Комфорт в салоне создают климат-контроль, подогрев руля и передних и задних сидений", - добавили в Nissan.

На все официально приобретенные Nissan LEAF будет действовать гарантия 3 года или 100 тысяч км пробега, гарантия на электрические компоненты составит 5 лет или 100 тысяч км пробега, а также гарантия на сохранение емкости батареи будет 8 лет или 160 тысяч км пробега.

Напомним:

Компания "Ниссан Мотор Украина" сообщила об официальном старте продаж этим летом Nissan Leaf - одного из самых популярных электромобилей в мире.

Экономическая правда