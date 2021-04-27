Новости 27 апреля: годовой тариф на газ, новый аэропорт на Закарпатье

О годовом тарифе на газ. "Нафтогаз Трейдинг" направила 30 сбытовым предприятиям по всей стране предложения по годовому контракту на поставку газа с фиксированной ценой.

Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.

О новом аэропорте. На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт "Мукачево-3", ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет.

Об убытках Нафтогаза. Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривень. В 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

О продаже валюты. В апреле 2021 года физические лица продали на 422 млн долларов больше, чем купили, что является самым высоким показателем за последние 4 года.

О хакерах. Киберспециалисты СБУ не дали спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.

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