Официально: Нафтогаз получил 19 миллиардов ущерба в 2020 году

Группа Нафтогаз 2020 года получил убыток в 19,0 млрд гривень из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза, презентация группы.

Совокупный убыток группы составил 33,2 млрд грн против 2 млрд грн прибыли в 2019 году.

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, убытки обусловили рекордно низкие цены на нефть и газ на мировом рынке, в частности европейском. Кроме того, кризис повлиял на объемы потребления и на способность потребителей за них рассчитываться.

Как продолжил финансовый директор Питер ван Дрил, большое влияние на показатели 2020 года имели долги газсбытових компаний, которые после отмены ПСО (возложенных специальных обязанностей) задолжали "Нафтогазу" более 20 млрд гривень.

Так, просроченными остаются платежи за часть поставок в 31 июля 2020 на условиях ПСО (которые отменили с 1 августа 2020 года). Это стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 23,2 млрд грн 2020 года и повлияло на прибыльность и движение денежных средств от операционной деятельности. Кроме того, 11 млрд гривень "Нафтогазу" задолжали тепловые компании.

В коммерческом сегменте компания получила 15,7 млрд грн убытков, тогда как от разведки и добычи - 28 млрд грн прибыли (на 36% меньше 2019 года). От "Укрнафты" группа получила 9,6 млрд грн прибыли - для сравнения, в 2019 году убыток составил 1,3 млрд грн.

Нормализованная прибыль компании 2020 года, исключая резервы сомнительных долгов и других чрезвычайных расходов, составила 3,2 млрд грн. В четвертом квартале 2020 года убыток составил 2,0 млрд грн, по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за соответствующий период в 2019 году.

Отмечается, что группа вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года.

Валовая добыча природного газа составила 14,9 млрд куб. м, а продажа - 18,2 млрд куб. м в год. Капитальные затраты составили 15,0 млрд грн, что ниже запланированного объема на 20,0 млрд грн и на 46% меньше, чем в 2019 году.

Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 29,2 млрд грн в конце 2020 года. EBITDA (прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в 2020 году составила 23,4 млрд грн, в 2019 году - 31,2 млрд грн.

Общий вклад в госбюджет составляет 141,0 млрд грн. В 2020 году было выплачено дивидендов в размере 39,6 млрд грн, а в конце 2019 - 8,5 млрд грн.

В Нафтогазе отметили, что показатели за 2019 год указаны с учетом 56 млрд грн компенсации от Газпрома по результатам арбитража.

Напоминаем:

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год - об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен "до официального обнародования отчетности".

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

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Экономическая правда