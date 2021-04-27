Годовой тариф: Правительство ожидает снижения цен газсбытами летом

Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.

Об этом написал в Facebook премьер Денис Шмыгаль.

"С 1 мая государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" предлагает по годовому тарифному плану газ цену 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. Но правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.

Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", - заявил Шмыгаль.

"Годовой продукт - это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы. Годовой продукт - это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества", - добавил он.

Также премьер напомнил, что компании не смогут повышать цену на газ в рамках годового тарифа, но установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены.

"То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, в украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены", - резюмировал глава правительства.

Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

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Экономическая правда