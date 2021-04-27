Фиксированная цена: "Нафтогаз" предлагает 30 газсбытам покупать у него газ для перепродажи населению

ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдинг "направило 30 сбытовым предприятиям по всей стране предложения по годовому контракту на поставку газа с фиксированной ценой.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Контрагенты имеют время до 28 апреля включительно обсудить условия договора и предоставить первые заявки на объемы на май 2021 года. Основные положения контракта содержат единые стандартные условия для всех поставщиков газа бытовым потребителям с фиксированной годовой ценой.

Договор предусматривает четко определенный минимальный и максимальный объем газа на год. Газопоставляющая компания должна закупить не менее 50% от максимального годового заказа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячные объемы поставок устанавливаются на основе исторических данных по потреблению газа.

Сбытовые компании должны до 25 числа подать заявку на закупку газа в следующем месяце, исключая май 2021 года. Они могут отказаться от месячной закупки или заказать от 75% до 100% месячного планового объема.

"Финансовые условия предусматривают рыночную цену газа, которая устанавливается по формуле. Покупатель может оплатить газ по предоплате.

В случае постоплаты, которая происходит в течение 45 дней после месяца поставки, газсбыт должен предоставить банковскую гарантию для периода закупки с октября по март. С апреля по сентябрь достаточно гарантии материнской компании. Цена газа зависит от сроков обращения о подписании контракта", - добавили в компании.

"Ресурсный портфель группы Нафтогаз формируется из трех источников: добыча, импорт и подземные хранилища. Мы стараемся не использовать перекрестное субсидирование, а продавать весь газ по рыночным ценам. Мы делаем это как на бирже, так и по прямым договорам.

При этом применяем недискриминационный, единый подход ко всем клиентам: или "ЙЕ Энергия", или газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", или газсбытовые компании. Нафтогаз способствует развитию рынка газа и стремится поддерживать поставщиков, продавать газ домохозяйствам по фиксированным годовым ценам.

С введением годовой цены для бытовых потребителей важно, чтобы сбыты определились, как они будут руководить собственным газовым портфелем. От этого зависит их конкурентоспособность", - заявил главный исполнительный директор - исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

Читайте также: Прощайте, 6,99 за кубометр: что будет с ценами на газ для населения и как будет работать годовой продукт

Цены на газ установлены на год: сколько украинцы будут платить в мае

Экономическая правда