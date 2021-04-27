Новый аэропорт для Закарпатья построят в Мукачево
На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт "Мукачево-3", ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Отмечается, что 27 апреля председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров, представители Госагентства инфраструктурных проектов и Мукачевской территориальной общины подписали четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.
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Опубліковано Kyrylo Khomiakov Вівторок, 27 квітня 2021 р.
"Накануне руководство области провело рабочую встречу в облгосадминистрации с председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кириллом Хомяковым и вр.и.о. директора Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" Олегом Тарасюком, где обсуждались вопросы будущего государственного инвестиционного проекта в Закарпатской области.
Тогда же подписали Меморандум о сотрудничестве между четырьмя сторонами-участниками этой встречи и согласовали текст Меморандума, к которому присоединяется Мукачевская территориальная община", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство поддержало включение проекта строительства нового международного аэропорта в Закарпатье в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.
В 2021 году из государственного бюджета уже выделили 30 млн гривен на изготовление проектной документации.
"Ожидается также субвенция из госбюджета на 4 млрд грн. Именно такая сумма по предварительным подсчетам требуется на строительство взлетно-посадочной полосы (3 млрд грн) и инфраструктуры (1 млрд грн).
Конфигурация перспективного аэропорта в Закарпатье будет подобной аэропорту в Хорватии. Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатья воздушно-транспортными услугами. Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет", - добавили в ОГА.
"27 апреля 2021 в Мукачевской ТГ был подписан Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.
Согласно документу стороны показали, что во взаимоотношениях между собой они действуют на основе паритетности и равноправия, а подписание данного Меморандума направлено на консолидацию усилий сторон по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатском регионе ", - заявили в ведомстве.
В ближайшее время ожидается старт разработки проектной документации, выделение земельного участка под строительство объекта и других процессов, предусмотренных проектом.
Напомним:
Ранее сообщалось, что для строительства нового аэропорта в Закарпатской области рассматривают 4 потенциальные локации - Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы.
В ноябре 2020 года в Мукачево и селе Среднее (Закарпатская область) начали первый этап проектирования нового аеропорта в Закарпатье, дальше определят оптимальное место для расположения взлетно-посадочной полосы.
В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт.
24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".
Экономическая правда
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