Новый аэропорт для Закарпатья построят в Мукачево

На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт "Мукачево-3", ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Отмечается, что 27 апреля председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров, представители Госагентства инфраструктурных проектов и Мукачевской территориальной общины подписали четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.

Місце для нового аеропорту на Закарпатті нарешті визначено. Умовна назва летовища «Мукачево-3». Усі питання з місцевою... Опубліковано Kyrylo Khomiakov Вівторок, 27 квітня 2021 р.

"Накануне руководство области провело рабочую встречу в облгосадминистрации с председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кириллом Хомяковым и вр.и.о. директора Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" Олегом Тарасюком, где обсуждались вопросы будущего государственного инвестиционного проекта в Закарпатской области.

Тогда же подписали Меморандум о сотрудничестве между четырьмя сторонами-участниками этой встречи и согласовали текст Меморандума, к которому присоединяется Мукачевская территориальная община", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство поддержало включение проекта строительства нового международного аэропорта в Закарпатье в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.

В 2021 году из государственного бюджета уже выделили 30 млн гривен на изготовление проектной документации.

"Ожидается также субвенция из госбюджета на 4 млрд грн. Именно такая сумма по предварительным подсчетам требуется на строительство взлетно-посадочной полосы (3 млрд грн) и инфраструктуры (1 млрд грн).

Конфигурация перспективного аэропорта в Закарпатье будет подобной аэропорту в Хорватии. Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатья воздушно-транспортными услугами. Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет", - добавили в ОГА.

"27 апреля 2021 в Мукачевской ТГ был подписан Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.

Согласно документу стороны показали, что во взаимоотношениях между собой они действуют на основе паритетности и равноправия, а подписание данного Меморандума направлено на консолидацию усилий сторон по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатском регионе ", - заявили в ведомстве.

В ближайшее время ожидается старт разработки проектной документации, выделение земельного участка под строительство объекта и других процессов, предусмотренных проектом.

Напомним:

Ранее сообщалось, что для строительства нового аэропорта в Закарпатской области рассматривают 4 потенциальные локации - Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы.

В ноябре 2020 года в Мукачево и селе Среднее (Закарпатская область) начали первый этап проектирования нового аеропорта в Закарпатье, дальше определят оптимальное место для расположения взлетно-посадочной полосы.

В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт.

24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Экономическая правда