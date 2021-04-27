Касается каждого: что украинцы должны задекларировать до 30 апреля

В пятницу истекает срок подачи налоговых деклараций. О чем и как должны рассказать украинцы налоговикам, чтобы не получить штраф? (укр)

Декларування доходів стосується не лише державних службовців.

Закон зобов'язує кожного громадянина щороку заповнювати і подавати податкові декларації. Цей обов'язок поширюється навіть на іноземців, які отримують доходи на території України. 30 квітня – останній день подання декларації про доходи та майновий стан фізичних осіб за 2020 рік.

ЕП пояснює, щодо яких доходів потрібно подавати річну декларацію, у яких випадках цього робити не потрібно, скільки треба сплатити державі та яке покарання чекає на тих, хто не подасть декларацію.

Хто подає декларації

"Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом", – вказано в статті 67 Конституції України. Безпосередньо порядок прописаний у статті 179 Податкового кодексу.

Проте більшість українців ніколи не замислювалася про виконання цього конституційного обов'язку. Річ у тім, що декларування для левової частки громадян проходить непомітно для них самих.

Так, обов'язок з подання декларації вважається виконаним, якщо людина отримувала доходи у вигляді офіційної зарплати, відсотків за депозитом або з продажу майна з нотаріальним посвідченням. У цих випадках люди отримують доходи від податкових агентів (осіб або установ), які сплачують податки за них.

Податковими агентами є роботодавці, нотаріуси, банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди. Оскільки вони вже утримали податки з доходів громадян та сплатили їх, подавати декларацію не потрібно.

Якщо ж громадянин отримав гроші від іншої фізичної особи, компанії, свого роботодавця чи від здавання майна в оренду, і з цих коштів податків ніхто не заплатив, то подавати декларацію про доходи потрібно обов'язково.

Найпоширеніші випадки, які зобов'язують людину подавати декларацію, – отримання доходів від оренди майна, отримання подарунків або будь-яких інших матеріальних благ чи доходів (крім соціальних платежів).

Обов'язок з подання декларації мають і підприємці. ФОПи звітують податковій щоквартально і платять єдиний податок.

Люди, які провадять незалежну професійну діяльність (митці, репетитори, бухгалтери, юристи) і мають реєстрацію в податковій, щороку подають декларацію, сплачуючи податки з чистих доходів (доходи мінус витрати на провадження професійної діяльності).

Головною особливістю декларування доходів фізичними особами у 2020 році було продовження терміну подання звітності до 1 липня 2020 року. У 2021 році депутати також внесли деякі зміни в процес декларування, однак не стали продовжувати кінцевий термін подання декларації.

"З числа оподатковуваного доходу вилучили відшкодування фізичній особі моральної шкоди в розмірі, не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати (у 2020 році – не вище 18 892 грн), суми прощеного (анульованого) основного боргу фізичної особи за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості", – розповідає старший юрист ЮФ "Кушнір, Яким'як та партнери" Алла Скрипник.

З яких ще доходів треба платити податки

Доходи в сільському господарстві

На початку квітня стало відомо, що українцям, які мають понад 2 га землі та продають вирощені на ній продукти, потрібно подавати декларації і сплачувати з таких доходів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

При цьому разом з декларацією до податкової необхідно подавати довідку про наявність землі, яку має видати сільська або селищна рада.

Якщо людина має менше землі, то доходи від проданого врожаю податком не обкладаються, і подавати декларацію в такому випадку не треба.

Потрібно подавати декларацію і платити податок, якщо протягом року людина продавала продукти тваринництва. Звільняються від декларування та оподаткування продажі цих продуктів на суму до 50 мінімальних зарплат на рік.

Тобто якщо у 2020 році людина продала яєць та молока на суму до 236,15 тис грн, то подавати декларацію не треба. Однак є нюанс. Аби не платити податки та не декларувати доходи від продажу м'яса, молока чи яєць, потрібно мати довідку про те, що платник податків самостійно вирощує цю продукцію.

Цю довідку видають сільська чи селищна рада в довільній формі. Якщо її немає, то всі доходи від продажу мають декларуватися та оподатковуватися на загальних підставах (обкладатися ПДФО та військовим збором).

Ще одна неприємна новина для селян: обов'язок подавати декларацію виникає в разі отримання доходів від здавання землі в оренду або емфітевзис фізособі. Такі платежі слід відобразити в річній декларації і сплатити з них податки.

Якщо ж ділянку орендує юридична особа, то вона стає податковим агентом. У такому випадку власнику землі подавати декларацію про доходи не потрібно.

У повсякденному житті

Обов'язок подати декларацію та сплатити податки виникає у випадку, якщо особі пробачили борг чи анулювали кредит не в межах процедури банкрутства.

"Якщо кредитор пробачив фізособі борг, то додаткових виплат за фактом такого прощення здійснено не було, проте фізособа все одно зобов'язана відобразити суму прощеного боргу в розмірі, що перевищує 25% мінімальної заробітної плати (для 2020 року – понад 1 180,75 грн. – ЕП), у податковій декларації.

Аналогічний обов'язок виникає, якщо щодо відповідного боргу фізичної особи сплив строк позовної давності", – зазначає Скрипник.

Декларувати потрібно не лише доходи, отримані в Україні, а й закордонні. Останні можна зменшити. Перший випадок – якщо Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з країнами, де були отримані доходи. Другий – якщо в цих країнах вже були сплачені податки з таких доходів.

Якщо ці дві умови виконуються, то розмір доходу, з якого вираховуватимуться податки, можна зменшити на суму сплачених за кордоном податків.

Загалом обов'язок подавати декларацію виникає при отриманні будь-яких доходів, навіть хабарів – таку норму містить стаття 164 Податкового кодексу.

Де знайти бланки декларації та як їх подавати

Декларацію про майновий стан можна знайти на сайті податкової або в електронному кабінеті платника податків. Аби ввійти у свій кабінет, потрібно завчасно подбати про оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Якщо ЕЦП немає, то декларацію потрібно подавати у відділення податкової за місцем реєстрації. Там можна отримати безкоштовні бланк декларації та консультацію податківців. Під час карантину відділення можуть не приймати громадян, тоді декларацію потрібно завчасно надіслати поштою.

Приклади оформлення декларацій можна знайти на сайті податкової.

Там же є інформація про рахунки для сплати податків. Потрібно обрати свій регіон, скачати реквізити рахунків для сплати податків до державного бюджету і в таблиці обрати рядок "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування".

Скільки та коли потрібно платити

Ставка податку на доходи фізосіб в Україні становить 18%. Крім них, державі потрібно ще сплатити 1,5% військового збору. Разом податки становлять майже п'яту частину доходів за минулий рік. Оскільки це може бути доволі значна сума, то для того, аби її назбирати, платнику податків даються три місяці.

Граничний термін сплати податків за підсумками декларування – 1 серпня.

Що буде, якщо не подати декларацію

За порушення законодавства – неподання або невчасне подання декларації – держава може покарати штрафом. Щоправда, його розмір становить лише 340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1 020 грн.

Набагато серйозніші наслідки для платника податків будуть у разі, якщо він не подасть податкової декларації і ним зацікавиться податкова. Податківці можуть викликати людину для позапланової документальної перевірки.

Якщо перевірка виявить, що людина мала подавати декларацію та сплатити податок, однак не зробила цього, то податкова сама розрахує податкове зобов'язання і випише штраф: 10-25% від нарахованих податковою зобов'язань (залежно від того, чи умисно людина ухиляється від виконання обов'язку).

Якщо протягом трьох років ситуація повториться, і податкова виявить, що особа повторно умисно не подала декларацію, то розмір штрафу сягне 50% від нарахованих податковою зобов'язань.

Крім батога, податкова передбачила й пряник: податкову знижку (повернення частини сплачених податків). Так вона заохочує людей декларувати доходи.

Аби отримати знижку, потрібно заповнити та подати декларацію. Термін подання такої декларації за 2020 рік спливає 31 грудня 2021 року.

Чи подають українці декларації

Декларації податковій подає велика кількість громадян. За даними ДПС, до 1 квітня 2021 року, тобто за місяць до кінцевої дати подання декларацій, перед податковою відзвітували 172 тис громадян. Для порівняння: у 2020 році декларації про доходи за 2019 рік подали 572 тис українців.

До 1 квітня 2021 року українці задекларували 29,2 млрд грн доходів, з яких вони заплатять 658,7 млн грн ПДФО та 97,2 млн грн військового збору. Про доходи понад 1 млн грн повідомили 2,5 тис осіб, понад 100 млн грн – 19 осіб.

Декларації для отримання податкової знижки подали 42 тис українців, які намагаються повернути собі з бюджету загалом 137 млн грн.