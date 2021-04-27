Украинцы в апреле продали наибольше валюты за 4 года

В апреле 2021 года физические лица продали на 422 млн долларов больше, чем купили, что является самым высоким показателем за последние 4 года.

Об этом в Facebook рассказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Он пояснил, что на фоне деэскалации на восточной границе Украины "давление на обменный курс гривны на межбанковском рынке ослаб, что обусловило его укрепления на 0,5% к доллару США".

В то же время, спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать ее предложение как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка. Сбалансирование рынка происходит благодаря продаже валюты банками из собственной валютной позиции.

Валютною предложение поддерживала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, ее объем в апреле составил на 422 млн долларов больше, чем объем покупки. По словам главы Совета НБУ, это самый высокий показатель за 4 года.

Также он добавил, что НБУ третью неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке из-за отсутствия избыточного давления на обменный курс гривны.

Напоминаем:

Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Экономическая правда





