Новости 23 апреля: обыски у Коломойского, налог на дорогие авто, инфляция

Об обысках у Коломойского. Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле бизнес-центра, где находится офис Коломойского.

Служба безопасности Украины расследует растрату имущества ПАО "Центрэнерго" на сумму почти 225 мллионов гривен и провела обыски у фигурантов уголовного производства.

О налоге на дорогие авто. Министерство финансов предлагает расширить базу обложения транспортным налогом.

Об инфляции. В 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

О ставке НДС на сельхозпродукцию. Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.

О давлении олигархов на канадских инвесторов. Канадская энергетическая компания TIU, которая построила в Никополе солнечную электростанцию, заявила об "атаке олигархов" - станцию ​​незаконно отсоединил от электросети Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку.

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Глава газотранспортной системы Макогон: невозможно импортировать газ из России, а безопасность – из США

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон рассказал, удастся ли остановить "Северный поток-2", об отношениях с облгазами Дмитрия Фирташа, и что будет с газотранспортной системой в случае полной остановки транзита российского газа.