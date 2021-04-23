Новости 23 апреля: обыски у Коломойского, налог на дорогие авто, инфляция
Об обысках у Коломойского. Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле бизнес-центра, где находится офис Коломойского.
Служба безопасности Украины расследует растрату имущества ПАО "Центрэнерго" на сумму почти 225 мллионов гривен и провела обыски у фигурантов уголовного производства.
О налоге на дорогие авто. Министерство финансов предлагает расширить базу обложения транспортным налогом.
Об инфляции. В 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.
О ставке НДС на сельхозпродукцию. Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.
О давлении олигархов на канадских инвесторов. Канадская энергетическая компания TIU, которая построила в Никополе солнечную электростанцию, заявила об "атаке олигархов" - станцию незаконно отсоединил от электросети Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку.
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