В 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ, передает пресс-служба регулятора.

"Инфляция будет находиться выше целевого диапазона НБУ в 2021 году, но вернется к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.

Подорожание продовольственных товаров и топлива в мире, а также высокий потребительский спрос в Украине обусловили стремительное ускорение инфляции в начале года. По прогнозам НБУ, пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения", - говорится в сообщении.

Однако уже осенью инфляция начнет снижаться, добавляют в НБУ, и по итогам 2021 составит 8%.

Отмечается, что этому будут способствовать поступления на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком.

"Инфляция вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года и закрепится возле цели 5% в последующие годы", - говорится в отчете.

Также подчеркивается, что в 2021-2023 годах экономика будет расти устойчивыми темпами - около 4%.

"По итогам 2021 года экономика вырастет на 3,8%. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. Постепенное восстановление инвестиционной деятельности по мере оживления мировой экономики и обуздание пандемии также будет способствовать экономическому росту.

В 2022-2023 годах рост ВВП будет близким к 4%. Текущий макропрогноз базируется на предположении об ослаблении карантина "красных зон" уже с мая и сохранения формата адаптивного карантина в первом полугодии текущего года. При таком сценарии отрицательный вклад карантина в первой половине 2021 года в годовой ВВП, по оценкам Национального банка, составит 0,5-0,6 вп. п.", - добавили в регуляторе.

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Напомним:

В первом квартале 2021 года инфляция оказалась выше прогноза, однако НБУ подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п., готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года.

В феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%, с начала года - на 2,3%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 7,5%.

В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года - на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 8,5%.

В НБУ объяснили, что ускорение потребительской инфляции в феврале до 7,5% в годовом измерении прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.

В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке составила 1,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении (по сравнению с январем 2020 года) - 6,1%.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году ожидается незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ, в правительстве заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику.

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года составила 0,9% по сравнению с ноябрем 2020 года, а за год в целом - 5%.

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

Экономическая правда