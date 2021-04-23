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Силовики обыскали бизнес-центр, где расположен офис Коломойского

Пятница, 23 апреля 2021, 09:00
 
Татьяна Козырева

Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле бизнес-центра, где находится офис Коломойского.

Источник: Ткач в facebook, Игорь Коломойский в комментарии УП, источники УП

Прямая речь Коломойского: "Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость".

Детали: На фото "Схем" – люди в камуфляже, предварительно – СБУ.

По информации УП, силовики осматривают каждый этаж здания, охранники бизнес-центра не препятствуют и оказывают им доступ.

Впоследствии Ткач сообщил о завершении обысков в бизнес-центре и опубликовал видео, на котором видно, что силовики покидают помещение.

В конце видео отметили: "Здесь проводятся следственные действия".

Украинская правда

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