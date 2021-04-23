Глава газотранспортной системы Макогон: невозможно импортировать газ из России, а безопасность – из США

Сергей Макогон возглавляет госпредприятие с зубодоробительным названием "Оператор газотранспортной системы Украины", (ОГТСУ). У последнего на лицо все атрибуты фаворита: уставный фонд под 4 млрд грн, а годовая чистая прибыль уходит за горизонт 20 млрд грн.

Логично думать, что управлять такими цифрами может только менеджер высшей категории. Но те, кто так считают, застряли в прошлом.

До причастности к ГТС Макогон работал в среднем звене Microsoft Ukraine, то есть – не "срывал звезд с неба". А его опыт на сегодняшней должности доказывает: чтобы эффективно управлять миллиардными суммами, получаемыми от транспортировки газа, не нужно иметь десятки лет опыта работы в этой сфере.

Достаточно – не воровать и придерживаться правил европейской энергосистемы.

Прозападное "компьютерное" Макогона не заставляет сомневаться в том, что он искренне разделяет правильность выбранного проевропейского курса для украинской газотранспортной системы.

Но этим количество чеснот героя сегодняшнего интервью не ограничивается? "Вы все абсолютно правильно говорите". Эту фразу Макогон сказал журналистам ЭП минимум дважды за короткую часовую встречу.

Не сложно представить, сколько раз он применяет ее в разговоре со своим руководством. И ладно бы, если б это говорило про классический инструментарий льстеца. В случае с руководителем ОГТСУ это может быть свидетельством избыточной гибкости. А допустима ли она в условиях, которые переживает это госпредприятие?

Через неполных 4 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины, после чего "Газпром" хочет переключиться на его поставки в Европу через "Северный поток-2".

Это значит, что сегодняшние миллиарды гривен чистой прибыли ОГТСУ – явление временное, и чтобы его продлить, глава этого предприятия должен "рвать и метать". В том числе – в направлении привлечения к решению надвигающейся проблемы президента Украины.

Сам Макогон утверждает, что коммуникация его команды с Владимиром Зеленским налажена, и необходимая работа в заданном направлении ведется. Но в клинч со словами входит практика.

Красноречиво описывают реальное взаимодействие Оператора ГТС с властью внутренние проблемы предприятия. Оно не может найти управы на отечественные облгазы, которые с начала года месяцев смогли в 9 раз нарастить долги, и довести их до уровня 10 млрд грн.

У Макогона уже давно нашли законодательный способ решения этой проблемы, но не могут протолкнуть его через "пропрезидентский" комитет Верховной Рады по ТЭК.

Фактически речь идет про саботаж, но в ходе разговора про неплатежи облгазов герой интервью предпочитает больше говорить с другой диспозиции. С его слов, это явление может быть частью бизнес-стратегии владельцев облгазов. Если это так, то получается, что с ОГТСУ воюет крупнейший владелец этих компаний Дмитрий Фирташ, и если у него хватает на это сил, оставаясь подозреваемым США в отмывании денег, то что в таком случае способна сделать с бизнесом ОГТСУ российская власть?

Ниже – про борьбу Украины с "Северным потоком-2", роль Украины в планах США по блокированию этого проекта, коммуникации с Офисом Зеленского, и долги облгазов.

О возможной остановке "Северного потока-2" и коммуникациях с Офисом президента

— Первый вопрос касается отношений Украины с внешним миром. Недавно в европейской прессе были публикации о намерениях президента США назначить спецпосланника, который бы возглавил переговоры по возможной ликвидации или консервации "Северного потока-2". Что знают об этих планах в ОГТСУ?

— Мы знаем только информацию из прессы касательно данного вопроса. Но в принципе находимся в постоянном контакте с американскими, европейскими партнерами.

Помимо этого, ведем активную работу с американской прессой, в которой отражены наши интересы – эти публикации появляются там не сами по себе.

— В одном из интервью представитель ОГТСУ говорил о необходимости обсуждения вопроса "Северного потока-2" на уровне президентов. Это вызывает ощущение о недостаточности поддержки компании на уровне президента.

— Может быть, так было раньше. Сейчас мы находимся в полном контакте и с Офисом президента, и с Кабинетом министров.

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— Вы работаете в определенной управленческой вертикали, и в каком-то смысле такой ваш ответ – это ответ дипломата. Можете ли на простых конкретных примерах привести, что изменилось в отношениях ОГТСУ с центральной властью?

— Мы стратегическое предприятие. У нас всегда был и есть канал общения с президентом.

— На ваши обращения от команды Зеленского следует реакция или она просто принимается к сведению?

— Офис президента собирает информацию из разных источников, компилирует и выдает уже определенную выжимку президенту.

Соответственно, наша задача – предоставить конкретную, корректную и, скажем, обоснованную информацию для Офиса чтобы они смогли изъять из нее то, что они считают нужным, и обратить внимание президента на это.

— Как вы лично относитесь к идее назначения Байденом спецпредставителя по "Северному потоку-2"? Она нам поможет или усугубит ситуацию?

— Во-первых, это только идея. Мы не понимаем, какие у спецпредставителя будут полномочия и задачи. Если перед ним будет стоять задача договориться с Украиной, скорее всего, это будет минус для нас.

Если задача будет в том чтобы остановить "Северный поток-2" – то это, конечно, будет плюс. То есть мы ждем назначение, и потом будем вести консультации и понимать, какая будет позиция и задача этого представителя.

— Сейчас "Северный поток-2" построен на 96%. Как вы оцениваете шансы на достройку?

— Я участвовал в переговорах с "Газпромом", начиная с 2015-го года. В 15-м году мы сидели на переговорах с руководством "Газпрома" и они говорили, что скорее солнце куда-то денется, чем мы продлим с Украиной транзитный контракт. В 2019-м году они его продлили на 5 лет.

Это случилось именно как раз после введения санкций, когда стало очевидно, что они физически не могут достроить этот "поток".

То, что они сейчас пытаются собственными силами закончить этот проект, не факт, что у них это выйдет. Существует не только проблема физически его достроить, а и проблема ввести его в эксплуатацию.

— Бюрократически ввести в эксплуатацию.

— Да. Вопрос сертификации газопровода, его страховки, применения к нему европейских правил. Никто не отменял европейскую директиву, где четко написано, что на этот газопровод распространяются правила Третьего энергетического пакета, которые могут ограничить его эксплуатацию минимум на 50%. И в таком случае в нем теряется смысл потому что без Украины русские вряд ли смогут обойтись.

— Пандемия и ее экономические последствия давят на весь мир, включая Германию. Для немцев "Северный поток-2" – это не политический проект, а экономический. Благодаря нему их предприятия смогут получить более дешевый газ, и соответственно стать более конкурентоспособными, и соответственно - быстрее выйти из кризиса.

Нет ли прямой зависимости между тем, что чем хуже мировой экономике (и Германии в частности), тем больше немцы будут прикладывать усилий для того, чтобы довести проект до конца?

— Вы все абсолютно правильно говорите. Экономический смысл для Германии в нем есть. Но есть еще вопросы, связанные с геополитикой. В чем всегда была основная проблема "Северного Потока-2"?

В том, что он создает лучшие условия Германии, но хуже становится остальным 15 странам. И если Европа пытается удержать Европейский союз, то нужно учитывать интересы всех стран.

Если в Европе пропагандируется принцип солидарности, когда должны учитываться интересы всех участников, то нужно именно так смотреть.

Как говорил Трамп, невозможно импортировать газ из России, а безопасность из Соединенных Штатов Америки. Нужно определиться.

— Давайте закончим тему спецпредставителя США. На это место прогнозируется назначение бывшего советника Байдена Амоса Хохштайна. Он также был членом набсовета "Нафтогаза", но его уход из нашей госкомпании все-таки что-то означал. Насколько в вопросе спецпредставителя имеет значение его фамилия?

— Я с ним лично не знаком. Слышал о нем только очень хорошее. Он хорошо разбирается во всех вопросах и, я думаю, что для нас это будет плюс, если он будет назначен этим представителем.

Он хорошо знает специфику нашей страны, знает проблемы "Северного потока-2". Поэтому, я думаю, что для нас это в любом случае будет плюс.

— Давайте поговорим по поводу наших отношений с немцами. Украинская ГТС больше настроена на прокачку газа по югу Европы - Австрия, Италия, Франция, но мы почему-то постоянно упираемся в Германию.

Почему для нас она так принципиальна? Почему нельзя занять позицию, когда русские заходят через "Северный поток-2" в Германию, а нам переключиться на борьбу за продажу газа в южном европейском регионе?

— Вы все абсолютно правильно говорите. Но тут есть два момента. Момент первый: к сожалению, "Газпром" решает, как возить газ, потому что точки передачи газа еще находятся в Европе.

Второй момент - существуют большие риски, что у нас могут возникнуть "техногенные" аварии, когда наша система по каким-то причинам станет не в состоянии транспортировать газ. Мы же помним, что в 2009 году произошел странный взрыв на трубопроводе в Туркменистане, после которого прекратились поставки туркменского газа в РФ.

Что будет с ГТС в случае остановки транзита и почему "Газпром" выкапывает трубы, идущие в Украину

— Вы ранее уже озвучивали сценарии поведения Украины в случае подключения "Северного потока-2", и отказа "Газпрома" от транзита через нашу ГТС. Изменилось ли что-то в нашей стратегии? Возможно, появился новый сценарий?

— Нет, ничего нового нет. Мы работаем над сценарием, который образно называем "нулевой". Он подразумевает отсутствие транзита, или незначительный объем. Мы должны понимать, что наша система была рассчитана на прокачку 146 миллиардов кубометров газа в год. В прошлом году было 55, в этом будет 40 с копейками.

Соответственно, у нас есть 100 миллиардов избыточных мощностей. Очевидно, что без продолжения транзита они не будут использоваться. Поэтому нам нужно оптимизировать систему, выводить из эксплуатации излишние компрессорные станции.

Другого варианта нет потому что содержание системы закладывается в тариф. И если у нас не будет транзита, тариф придется увеличить в 4 раза.

Жовтень 2019 року. Тристороння зустріч щодо транзиту з Росією та Європейською комісією. Після цієї зустрічі віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович скаже, що він розчарований її результатами. facebook Сергія макогона

— Ранее вы заявляли о том, что "Газпром" начал демонтаж труб на российской территории, по которым газ идет транзитом через Украину в Европу. Можете объяснить о чем речь? Что это за трубы?

— Из-за того что объем транзита через Украину постоянно падает, у них на своей территории появляются в нашем направлении избыточные мощности, и они их постепенно "подрезают".

Они уже закрыли две компрессорные станции и начали демонтаж труб.

— Действующий контракт с "Газпромом" подписан "Нафтогазом", а не ОГТСУ. Соответственно, деньги от транзита сначала получает "Нафтогаз", а потом он уже перечисляет их Оператору. Можно ли в таком случае говорить о реальной независимости Оператора ГТС от НАК?

— Никаких проблем нет. Ну вы же знаете, мы получаем всю сумму согласно тарифу, который установлен регулятором. То есть "Нафтогаз" на нас не зарабатывает.

— Вопрос не в заработке на Операторе, а в зависимости Оператора от "Нафтогаза".

— Мы абсолютно две отдельные компании, работаем абсолютно автономно, по большей части, стараемся сотрудничать.

Об отношениях Оператора ГТС с облгазами Фирташа

— Вопрос об отношениях ОГТСУ с облгазами. Вы выражаете недовольство ими, в тоже время "Нафтогаз" недавно договорился с "Егазом" о годовом тарифе, таким образом продлив этим компаниям жизнь.

Со стороны эта договоренность воспринимается как отмена стратегии "Нафтогаза" по завоеванию розничного рынка. Не вызывает ли это решение осложнения для Оператора, учитывая, что теперь региональные компании, прогарантированные годовым контрактом с "Нафтогазом", лишены мотивации по погашению долгов перед Оператором?

— Сейчас вы путаете разные вещи. Я объясню. Давайте не путать газсбыты и облгазы. Хотя они, в принципе, часто сиамские близнецы. И в этом большая проблема. Мы всегда выступали, что им нужно сделать анбандлинг, а не то, что они у себя там сделали.

С газсбытами у нас проблем нет. Почему? Потому, что если бы у нас были проблемы, мы бы сразу их отключили и все их потребители перешли бы на поставщика "последней надежды". И на этом вся их игра бы с нами закончилась.

— То есть с одним из близнецов вы дружите.

— Не дружим. Не воюем, скажем так. Но есть второй брат-близнец - облгазы. И там, на самом деле, есть очень большие проблемы. Проблемы связаны с тем, что они создают большую задолженность. Я специально как раз подготовился.

На сегодня (16 апреля - ЕП) их долг перед ОГТСУ составляет 9,943 миллиарда гривен – они не оплатили 1,1 миллиарда кубов газа. Обращаю внимание, что на конец 2020 года их задолженность была 1,23 миллиарда. То есть за первый квартал 2021 года они нарастили ее на 8,7 миллиардов гривен.

— Это какая-то стратегия или издержки торговых отношений?

— Это искусственный процесс. Их аргумент всегда был, что они не полностью рассчитываются из-за недостаточного тарифа, который им устанавливает НКРЭ. Но в прошлом году их тариф поднимался дважды – оба раза на 30%.

— Вы заявляли, что деньги, которые оператор недополучает от облгазов отражаются на инвестициях в ремонт ГТС.

— Честно говоря, ГТС пока не пострадала. Но пострадает госбюджет, куда мы выплачиваем чистую прибыль в виде дивидендов. У нас в этом году чистая прибыль 20,8 миллиардов гривен.

— За 2020-й год?

— Да. Мы прибыльная компания. Почти 80% нашего дохода от транзита. А облгазы фактически вымывают наши деньги, и в конечном итоге государство недополучит дивиденды. Поэтому здесь очень важно предусмотреть механизмы, как можно с этим бороться. В чем сейчас проблема с облгазами?

В отношении них нет никакого законодательного требования хоть что-то нам платить. Ну, как? Договор есть, но в принципе механизма влияния нет.

Да, к ним приезжает НКРЭКУ, выписывают им штрафы, мы подаем на них в суд, но это все так долго. Поэтому мы уже давно предложили, и до сих пор настаиваем на внедрении так называемых распределительных счетов.

Один из примеров – "Донецкоблгаз", конечным бенефициаром которого, как говорят, является господин Курченко. Эта компания начала создавать перед нами по 250 миллионов гривен долгов в месяц. Она абсолютно перестала с нами рассчитываться и сейчас ее общий долг почти 900 миллионов. Этот вопрос был поднят уже на уровне премьер-министра.

— Сколько она с вами не рассчитывается?

— Долг резко вырос за последние 5 месяцев.

— И вы ничего не можете с ними сделать уже 5 месяцев?

— Ну, понимаете как? Мы не можем выключить подачу газа на сети облгаза, потому что там есть конечные потребители (домохозяйства, ТКЭ и промышленность, ЭП). Это запрещено законом.

— Распределительные счета, о внедрении которых вы говорите, подразумевают обязательное отчисление части полученных денег на погашение долга.

— Да. Это что значит? Мы не бегаем потом за этими деньгами, по судам и т.д., а получаем нашу часть денег сразу же как только они поступают на счет облгаза от населения.

— Это же была идея Юлии Тимошенко, когда она применяла ее в случае с теплокоммунэнерго.

— Ну значит, Тимошенко – великая женщина, мудрый политик. На самом деле все, кто несет прямую ответственность за данную ситуацию, понимают - без спецсчетов не обойтись.

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— Ранее от Юлии Тимошенко было обращение в Конституционный суд с вопросом о неправомерности выделения ГТС из состава "Нафтогаза". На какой стадии это обращение?

— Мы не следим, но готовы сотрудничать с судьями, если будут такие запросы. Нас беспокоит, чтобы данное решение не повлияло на сертификацию Оператора и на транзитный контракт.

Потому что если мы потеряем транзитный контракт, который нам принесет 7 миллиардов долларов за пять лет, то это будет, я считаю, большая потеря для страны.

— Возвращаясь к распределительным счетам, почему этот законопроект не становится законом?

— Его поддерживает Минэнерго и все остальные. К сожалению, он не может пройти комитет Верховной Рады по ТЭК. Не знаю, почему.

О напряженных отношениях Оператора ГТС и "Магистральных газопроводов Украины"

— "Оператором ГТС" владеет госкомпания "Магистральные газопроводы Украины". У вас напряженные отношения с директором МГУ (Александр Лисниченко, ЭП). Они не мешают проведению нужных Оператору решений через набсовет МГУ?

— Мешают. Проблема в том, что сейчас в уставах нет четкого разграничения между ответственностью одной и второй компаний. Изначально устав МГУ писался как устав оператора, со всеми полномочиями, но получилось так, что оператором стала наша компания, получила сертификацию и т.д.

Соответственно, сейчас пересекаются задачи и полномочия двух компаний и поэтому возникают какие-то недопонимания. Я не хочу сказать, что у меня какие-то персональные недопонимания с Лисниченко. Просто у него в уставе написано то же самое, что написано у меня.

Вопрос: кто несет ответственность? Но если происходят какие-то чрезвычайные ситуации, спрашивают же с меня, правильно?

Хочу отметить, что Оператор ГТС прошел предварительную сертификацию, но осталось только одно условие, которое еще не выполнено – это принятие нового устава ООО "Оператор ГТС Украины".

Нужно просто четко прописать кто за что отвечает, кто оператор ГТС, а кто представляет интересы Министерства финансов и управляет корпоративными правами. Иначе будет безответственность и коррупция.

— Как вы относитесь к идее переподчинения ОГТСУ Минэнерго?

— Для нас главное, чтобы переподчинение не нарушило требования сертификации и нас не лишили лицензии. Есть очень важные требования, связанные с тем, что под одним министерством не могут быть активы, связанные с транспортировкой, добычей и производством электроэнергии.

Поэтому если все делать правильно, то теоретически это возможно. Насколько это целесообразно? Я думаю, что Кабину виднее.

О доходах от транзита и торговле газом на бирже

— Сколько вы ожидаете получить за транзит газа по итогам 2021 года?

— У нас есть контракт на 40 миллиардов кубометров газа. Если я не ошибаюсь, давайте мы цифру уточним, примерно, это 1,4 миллиарда долларов.

— В ноябре 2019 года АМКУ рекомендовал Оператору осуществлять торговлю газом на бирже и определять таким образом цены. Как продвигается этот вопрос?

— Успешно. У нас была проблема, связанная с неурегулированностью законодательства. Был принят и подписан президентом закон, по которому нам разрешили торговать на бирже.

Сейчас идет процесс, мы уже интегрировались с рядом бирж, в данный момент готовимся к выходу на биржу. Там есть определенные технические проблемы, связанные с получением согласования от регулятора, синхронизация ІТ-систем, потому что нужно работать в онлайне.

Но я думаю, что максимум через 1-2 месяца мы начнем выходить на биржу с какими-то тестовыми закупками.

— О каких объемах может идти речь?

— По законодательству, мы должны в первую очередь работать с газом для балансировки. Часто это не очень большие объемы. Большие объемы – это газ для наших внутренних потребностей.

Мы сейчас анализируем ситуацию. В любом случае с точки зрения создания рынка, создания ликвидности, какие-то объемы мы пустим.

Но, скорее всего, это будут не все объемы на ВТВ (производственно-технологические расходы – виробничо-технологічні витрати. – ЕП), потому что в прошлом году мы купили порядка 2-3 миллиарда кубов, но если мы такие объемы выкинем на рынок, то цена просто взлетит в космос.

— Можете сориентировать о порядке цифр, которые пойдут через биржу?

— Это сложно спрогнозировать. Если мы говорим о балансировке, то есть газ именно для этих нужд.

— Допустим, речь идет о технологических потерях плюс балансировка.

— Порядка 1,5 миллиарда кубов.

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— И на сколько вам хватит этого газа?

— Это наш годовой объем. Но опять же, оно будет растянуто во времени. Это примерно все наши закупки газа на ВТВ и балансировку.

— Вопрос по поводу ваших взаимоотношений с "Нафтогазом" в части услуг по балансировке. Есть жалобы, в том числе от Минэнерго, что методика расчета вашей маржинальности является несправедливой. Будут ли меняться подходы?

— Мы не получали никаких жалоб. Я скажу больше, что мы объявили тендер на услуги балансировки, его спецификация была согласована, услуги балансировки предписаны кодексом ГТС. Мы обязаны это делать, это не какое-то наше желание.

— Речь скорее не о том, кому выполнять такую функцию, а сколько вы должны за это получать.

— Как формировалась цена? Это цена на хабе NCG плюс определенная маржа. Маржа определялась в рамках тендерных торгов, в которых участвовали два или три поставщика. По-моему, "Эру Трейдинг" и "Нафтогаз". Соответственно, там определилась маржа. Вот по ней и работаем.

Потом к этой маржинальной цене мы, в соответствии с кодексом, применяем определенный коэффициент 20% или 10%, в зависимости от уровня небаланса у каждого поставщика и выставляем им счет.

Да, многие жаловались, почему 20%, а не 5%. Суть нашей балансировки – это балансировка последней надежды. Цена должна быть очень дорогая для того, чтобы трейдеры сами себя балансировали, чтобы они сами выходили на рынок, на биржу и покупали объем газа.

— Не нарушает ли такой подход нейтральности балансировки?

— Это немного другое. Принцип нейтральности говорит о том, что мы не имеем права ничего зарабатывать, но, по итогам какого-то периода. Это значит, что если по итогам года с нами есть нерасчеты, то тогда по итогам года, смотрится этот суммарный счет – наш заработок и наши потери.

Если у нас заработок есть, мы должны выплатить всем участникам рынка то, что мы заработали. Если у нас есть потери, а у нас есть потери, сформированные не по нашей вине, то все участники рынка должны доплатить.

В этом принцип нейтральности. Это не значит, что мы должны им по себестоимости продавать газ. Это говорит о том, что если к концу года мы на этом что-то заработали, то должны все выплатить участникам рынка. А у нас сейчас задолженность за балансировку почти 10 миллиардов гривен.

— По поводу цен на газ для населения и истории с якобы "рыночным" подходом. Для вас как оператора важно, чтобы цена регулировалась или вам все равно?

— С точки зрения нашей экономики – все равно. Но с точки зрения возможных манипуляций, нет. Вы же помните, в чем в свое время был основной бизнес многих олигархов? Брать газ для населения по 40 долларов, а продавать промышленности по 400 долларов.

И цель открытия рынка была как раз в том, чтобы у всех была единая цена, чтобы убрать возможность манипулировать ценой на газ и зарабатывать на этом.

— Сейчас много прецедентов, когда предписанный населению газ уходит на коммерческие предприятия?

— Это очень тяжело проверить. Давно была идея создания единой базы абонентов, чтобы можно было делать верификацию, но облгазы до сих пор отказываются предоставить эту информацию. А как распределяется газ знают только облгазы.

Я думаю, что таких масштабов, которые были раньше, уже нет. Нет экономического смысла, потому что цена для населения практически равна цене для промышленности.

— Существует инициатива по поводу обеспечения полноценного клиринга для рынка газа.

— Отличная идея.

— Каким будет взнос ОГТСУ в реализацию этой идеи?

— Клиринг однозначно нужен, но пока мы только концептуально обсуждали нашу готовность участвовать, какие-то конкретные суммы еще не обсуждались.

— Но вы готовы?

— Я да, но в любом случае это будет решение набсовета.

Об импорте сжиженного газа из США и миллиардах гривен на депозитах

— Много разговоров по поводу импорта сжиженного газа из США, но дальше разговоров ничего не идет. Когда он может начаться?

— Недавно вышел отчет USАID. Они проанализировали наш и польский рынки на предмет возможностей интеграции. С гордостью могу сказать, что Украина по многим вопросам получила более высокую оценку.

Многие раньше говорили, что нужно строить украинский интерконнектор, еще одну трубу, но у нас уже есть две трубы. Давайте их сначала как-то заполним, а потом будем тратить еще 200 миллионов долларов на третью трубу.

Этот отчет подтверждает, что проблема не на нашей стороне. С нашей стороны мы готовы принять уже сейчас 6,6 миллиардов кубов газа.

Есть проблемы с польской стороны, потому что нет гарантированных мощностей, нет возможности подать газ с севера на юг Польши. Им нужно сделать определенные инвестиции, компрессную станцию нужно строить и там еще ряд газопроводов внутри страны. Как только они это сделают, можно поставлять.

— Когда это может произойти?

— На самом деле уже сейчас можно поставлять сжиженный природный газ свопами. Было бы желание – никаких проблем сейчас ввозить в Украину СПГ нет.

Конечно, было бы хорошо иметь свой СПГ терминал в Одессе, но вы знаете, что Турция не разрешает проход СПГ судов. С учетом того, что недавно представители нашей страны были в Катаре и Турции, возможно, будут какие-то подвижки в ближайшее время.

— Вы держите десятки миллиардов гривен на депозитах в банках, а затраты на техническое обслуживание незначительные. Что стало причиной и не угрожает ли это безопасности поставок и дальнейшей деградации ГТС?

— У нас есть плановая прибыль. Все временно свободные средства мы эффективно используем для получения дополнительного дохода для государственной компании, в том числе размещаем на депозитах в государственных банках. Держим деньги на депозитах, а куда нам их девать?

Что касается ремонтов, то мы в разы увеличили инвестиции в это направление. В этом году запланировано использовать порядка 5,5 миллиардов гривен. За первый квартал освоение в объекты строительства и ремонты составило порядка 2 миллиардов. Такого объема инвестиций в ремонты не было последние 10 лет.

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— То есть вам некуда девать деньги?

— Это деньги не наши, а акционера. Вот сейчас мы сдаем отчетность, потом будет распределение дивидендов и мы их заплатим.

— Сколько сейчас лежит на депозитах?

— Это будет не корректно. Увидите в нашей отчетности 30 апреля.

— Украина является большим и премиальным газовым рынком отчасти потому, что нет ликвидного прозрачного ценообразования. Мы видим, что рынок самостоятельно пытается решить эту проблему, уже начата торговля газом из хранилищ.

При этом мы знаем, что на европейских рынках лидерами развития биржевой торговли всегда выступал оператор ГТС. Почему вы не развиваете рынок газа?

— Во-первых, мы развиваем. То, что сейчас на рынке запустился интрадей рынок (торговля внутри дня. – ЕП) и дейхет – это наша работа, потому что наши системы таким образом интегрированы.

То есть это может работать. Сейчас идут технические моменты. Через месяц, максимум два мы будем на бирже.

— Когда заканчивается ваш контракт?

— У меня бессрочный контракт. Пока еще.