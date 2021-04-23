Канадские инвесторы заявляют, что их бизнес в Украине хотят рейдернуть олигархи

Канадская энергетическая компания TIU, которая построила в Никополе солнечную электростанцию, заявила об "атаке олигархов" - станцию ​​незаконно отсоединил от электросети Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Издание пишет, что компания TIU и ее инвестиции в зеленую электроэнергию в Украине вспоминал летом 2019 года во время визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский.

"Зеленая энергетика будет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы. Я знаю, что канадская компания TIU уже успешно работает в этой сфере. Спасибо им за это, и пожалуйста, берите с них пример!", - говорил тогда Зеленский.

В то же время сейчас директор TIU Влад Лизунов так комментирует это заявление:

"Когда президент страны называет вашу компанию по имени и говорит: ребята, вы такое ​​хорошее дело делаете, пожалуйста, инвестируйте в Украине, то можно было бы сказать, что это самого высокого ранга "инвестиционная няня", которую вы только можете иметь. Но потом, когда олигархи тебя атакуют, нет ни защиты, ни помощи от государства".

Отмечается, что TIU инвестирует в зеленую энергетику по всему миру, а в 2017 году она пришла в Украину, построив в Никополе солнечную электростанцию.

"Это был первый проект по солнечной энергетике в Никополе, а вложенные компанией почти 60 млн долл - самой большой зарубежной инвестицией за обозримый период. История успеха! Если бы не то, что на их бизнес кое-кто положил глаз. Как рассказал директор компании, станцию ​​отключили от электросети под предлогом ремонта", - говорится в материале.

"Наша станция была незаконно отключена от электросети Никопольским заводом ферросплавов, который принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку.

Они утверждали, что Никопольский ферросплавный должен осуществить определенный ремонт, замену электролиний. Однако с тех пор, как наша электростанция была отключена в марте 2020 года, они не проводили никаких ремонтов", - рассказал директор TIU.

Канадские инвесторы считают, что речь идет о рейдерской атаке.

"Мы получили коммуникацию, что некоторые из этих олигархов хотят купить нашу электростанцию. Конечно, не по рыночной цене, а гораздо дешевле", - подчеркивает Лизунов.

"Именно так действуют украинские рейдеры. Они находят бизнес, который хотят украсть, они ставят этот бизнес в очень трудную экономическую ситуацию, как это произошло с нами, потому что эта станция уже получила убытков 7 миллионов за все время, пока была отключена.

А потом они просто ждут, пока владельцы бизнеса упадут в отчаяние и продадут бизнес за копейки. Сразу после этого все проблемы магически исчезают, бизнес начинает работать снова. Это такая базовая схема рейдерских атак в Украине", - добавил он.

Сообщается, что канадские инвесторы обратились в суд - проиграв в первой инстанции, подали апелляцию.

"Апелляционный суд должен был состояться 12 апреля, но в этот день судья заболел, а в здание суда поступила угроза о заминировании. Как говорит директор TIU, компания готова дойти до Верховного суда, чтобы добиться подключения электростанции", - пишет "Голос Америки".

"В судах Украины трудно найти справедливость. Когда на тебя нападают олигархи, ты должен защищаться в суде. Как зарубежные инвесторы мы не можем давать судьям взяток или прибегать к каким-то другим незаконным вещам. Украинские олигархи могут", - жалуется Лизунов.

"Отсутствие верховенства права, коррупция, отсутствие реформ - таковы три крупнейшие препятствия для ведения бизнеса назвали представители западных компаний, работающих в Украине. Данные опроса недавно обнародовала Американская торговая палата.

Как свидетельствуют результаты исследования, 66% опрошенных назвали самым большим препятствием отсутствие надлежащего верховенства права, 54% - коррупцию, 45% - отсутствие мощной программы реформ", - добавляет издание.

Президент Палаты Андрей Гундер назвал еще одной большой проблемой влияние олигархов и роль олигархов в Украине.

"Ведь олигархи имеют преференции, которые они используют, и это отталкивает крупных международных игроков, чтобы приходили в Украину", - подчеркнул он.

По его словам, то, что произошло с канадскими инвесторами - не исключение.

"Есть здесь конкретный пример, когда инвестор поверил в Украину, пришел, инвестировал и встретился с непредвиденными и несправедливыми вызовами. И сейчас это дает плохой сигнал другим инвесторам, которые смотрят на Украину", - подчеркнул он.

Сообщается также, что ранее канадские инвесторы планировали расширить свой бизнес в Украине. Однако теперь говорят, что новых солнечных станций не будут строить.

"Наш печальный опыт учит не верить обещаниям украинской власти. Речь идет не только о намерении содействовать инвесторам, но и об обещанном специальном тарифе на "зеленую" энергетику, что тоже оказалось обманом", - жалуется директор компании TIU.

"Однозначно, сегодня Украину никак не назовешь привлекательным направлением, чтобы вкладывать деньги. И что меня больше всего удивляет: Украина дальше продолжает приглашать новых инвесторов, в то время как плохо обходится с теми, которые есть.

Не знаю, как можно ожидать, что люди тебе поверят, когда те, кто поверил тебе в прошлом, уже обожглись", - признает Влад Лизунов.