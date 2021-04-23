Все разделы
Укр / Рус

Минфин хочет облагать налогом все автомобили, дороже 43 тысяч долларов

Пятница, 23 апреля 2021, 13:20
 

Министерство финансов предлагает расширить базу обложения транспортным налогом.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс, о чем говорится в статье Экономической правды.

Минфин предлагает облагать налогом на транспорт автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 млн грн.

Если стоимость автомобиля больше этой суммы – ежегодно, в течение пяти лет, придется платить по 25 тыс грн.

Сегодня транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), или 80 тыс долл.

Подробнее читайте по ссылке: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали секретного документа

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

автомобили налоги Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Народные депутаты поддержали доступную растаможку "евроблях" 15 апреля 2021, 20:40
Как изменились привычки киевлян и мобильность в городе за год – исследование 23 марта 2021, 19:50
Стоимость растаможки легковых автомобилей в Украине хотят уменьшить на 30% за 5 лет 19 марта 2021, 20:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!