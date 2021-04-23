Минфин хочет облагать налогом все автомобили, дороже 43 тысяч долларов

Министерство финансов предлагает расширить базу обложения транспортным налогом.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс, о чем говорится в статье Экономической правды.

Минфин предлагает облагать налогом на транспорт автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 млн грн.

Если стоимость автомобиля больше этой суммы – ежегодно, в течение пяти лет, придется платить по 25 тыс грн.

Сегодня транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), или 80 тыс долл.

Подробнее читайте по ссылке: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали секретного документа

Экономическая правда