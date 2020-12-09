В ноябре инфляция в годовом измерении выросла до 3,8% – Госстат
В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфялция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).
Об этом сообщает Госстат.
Базовую инфляцию в ноябре зафиксировали на уровне 0,7% (0,8% - в октябре).
В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. На 9,4-9,6% подорожали сахар, овощи, яйца и масло подсолнечное.
Сало, хлеб, продукты переработки зерновых, масло, молоко и молочные продукты подорожали на 1,1-2,5%.
Фрукты подешевели на 5,1%.
Напомним:
В октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.
Экономическая правда
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