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В ноябре инфляция в годовом измерении выросла до 3,8% – Госстат

Среда, 9 декабря 2020, 17:55
 

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфялция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

Об этом сообщает Госстат.

Базовую инфляцию в ноябре зафиксировали на уровне 0,7% (0,8% - в октябре).

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. На 9,4-9,6% подорожали сахар, овощи, яйца и масло подсолнечное.

Сало, хлеб, продукты переработки зерновых, масло, молоко и молочные продукты подорожали на 1,1-2,5%.

Фрукты подешевели на 5,1%.

Напомним:

В октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

Экономическая правда

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инфляция

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