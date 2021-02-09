В январе инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке составила 1,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении (по сравнению с январем 2020 года) - 6,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца.

На 1,3% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4%.

"Рост цен на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива на 6% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%", - говорится в сообщении.