В январе инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат
В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке составила 1,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении (по сравнению с январем 2020 года) - 6,1%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Отмечается, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца.
На 1,3% подешевела свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.
Одежда и обувь подешевели на 4%.
"Рост цен на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива на 6% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%", - говорится в сообщении.
Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году ожидается незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ, в правительстве заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику.
Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года составила 0,9% по сравнению с ноябрем 2020 года, а за год в целом - 5%.
В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).
В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.
Экономическая правда
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