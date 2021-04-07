В НБУ ожидают перелома в динамике инфляции в августе-сентябре

В первом квартале 2021 года инфляция оказалась выше прогноза, однако НБУ подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п., готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Наша задача - вернуть инфляцию к цели, которая у нас запланирована - это 5% +/- 1 п.п. Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать", - сказал Шевченко.

"Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента - это примерно 8-9-й месяц", - добавил он.

Глава НБУ напомнил, что в регуляторе ожидали, что инфляция в годовом измерении достигнет 7,6% в марте, в частности, базовая - 5,7%, но она вышла соответственно на 7,5% и 5,6% по итогам февраля.

По его словам, такой рост вызван, в частности, ростом мировых цен из-за действий Китая и восстановления мировой экономики, а также повышения минимальной зарплаты в январе.

"Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент - учетную ставку, и не сомневаемся в случае необходимости его применить", - подчеркнул он.

При этом Шевченко не назвал, до какого уровня может быть повышена учетная ставка.

"Это инструмент. У нас нет цели по учетной ставке. Цель - вернуть инфляцию к нашему таргету. Наши ожидания тенденций, которые есть в макропрогнозе НБУ: в сентябре 2021 года инфляция может сохраняться на уровне выше целевого диапазона", - сказал он.

По его словам, обновленный макропрогноз будет представлен после объявления учетной ставки 15 апреля.

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Напомним:

В феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%, с начала года - на 2,3%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 7,5%.

В НБУ объяснили, что ускорение потребительской инфляции в феврале до 7,5% в годовом измерении прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.

В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке составила 1,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении (по сравнению с январем 2020 года) - 6,1%.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году ожидается незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ, в правительстве заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику.

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года составила 0,9% по сравнению с ноябрем 2020 года, а за год в целом - 5%.

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.