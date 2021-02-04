Шмыгаль: Мы заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году ожидается незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ, в правительстве заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику.

Об этом он сказал во время общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", передает Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, все международные партнеры Украины, включая МВФ и рейтинговые агентства, прогнозируют в этом году рост украинской экономики.

"Мы ожидаем рост на уровне 4,6%. Мы также ожидаем незначительный уровень инфляции - в показателях Нацбанка это 5+1 процент. Минэкономики дает несколько выше прогноз. И эти показатели являются оптимальными.

С одной стороны, мы заинтересованы, чтобы инфляция, если говорить "экономическим" языком, разогревала экономику. С другой - инфляция не должна в целом негативно влиять на благосостояние украинцев", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что правительство "неуклонно выполняет все обязательства по внедрению реформ и начинает новые".

По его словам, сейчас идет подготовка к подписанию меморандума о создании Украинского международного финансового центра.

"Работа по созданию полноценного фондового рынка довольно длительная, но если мы ее не начнем, то и фондового рынка не будет в Украине еще 30 лет. Приглашаю бизнес к работе и предложениям", - заявил Шмыгаль.

Также он напомнил, что ведется работа по созданию накопительной пенсионной системы.

"С депутатским корпусом подготовлены соответствующие законопроекты. Мы должны сделать прорыв в пенсионном обеспечении и реформировать нынешнюю пенсионную систему", - резюмировал премьер.

Шмыгаль также добавил, что сейчас идет работа над Национальной экономической стратегией до 2030 года, к которой привлечено широкий круг бизнеса, научные учреждения, общественные организации.

"Это должен быть понятный стратегический документ, который простым языком даст нам ответ, в какой стране мы хотим жить через 10 лет", - подчеркнул он.

По его словам, стимулами для экономического роста должны стать улучшение доступа и удешевление кредитных ресурсов.

Напомним:

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года составила 0,9% по сравнению с ноябрем 2020 года, а за год в целом - 5%.

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

Экономическая правда