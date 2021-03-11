В НБУ назвали причины ускорения инфляции до 7,5%

В НБУ объяснили, что ускорение потребительской инфляции в феврале до 7,5% в годовом измерении прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Фактическая потребительская инфляция ускорилась выше прогнозной траектории, опубликованной в Инфляционном отчете за январь 2021 года. Это прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.

В то же время рост инфляции сдерживало внедрение предельной цены на природный газ. Фундаментальное инфляционное давление, что выражается показателем базовой инфляции, было близко к прогнозам Национального банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что базовая инфляция ускорилась (до 5,6% г/г с 5% г/г в январе). Увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 7,2% г/г).

"Весомым фактором ускорения цен в соответствующей группе товаров стало дальнейшее перенесение эффектов от низших прошлогодних урожаев в Украине и в мире. В частности, продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки (майонезы, маргарин и спреды).

Дальнейшее увеличение производственных затрат на сырье (мука, масло, сахар) и энергию обусловило рост цен на хлеб и изделия из муки. Подорожание сырья отразилось и на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и сыров. Также ускорился рост цен на рис, продукты из рыбы, сухофрукты и кетчупы. Темпы подорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца (2,6% г/г)", - добавили в регуляторе.

Сообщается, что с одной стороны, замедлилось повышение цен на фармацевтическую продукцию, автомобили, а также углубилось падение цен на товары для личного ухода, средства для чистки и игрушки.

С другой - ускорился рост стоимости бытовой техники, мебели, ювелирных изделий и уменьшилось падение цен и на домашний текстиль, электронику. Снижение цен на одежду и обувь замедлилось.

"Это может объясняться постепенным исчерпанием влияния последствий пандемии и эффектом переноса ослабления курса гривни осенью прошлого года, что является длительным для этой группы товаров. Незначительно ускорились темпы роста стоимости услуг (до 6,9% г/г). Усиление потребительского спроса и увеличение производственных расходов, в том числе на оплату труда, ускорили подорожание услуг общепита, туристических, финансовых и медицинских услуг, а также аренды жилья и водительских курсов.

В то же время замедлилось подорожание кабельного телевидения и интернета", - добавили в НБУ.

Напомним:

В феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%, с начала года - на 2,3%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 7,5%.

В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке составила 1,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении (по сравнению с январем 2020 года) - 6,1%.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году ожидается незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ, в правительстве заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику.

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года составила 0,9% по сравнению с ноябрем 2020 года, а за год в целом - 5%.

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

Экономическая правда