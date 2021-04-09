В марте инфляция в годовом измерении ускорилась до 8,5% – Госстат

В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года - на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 8,5%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что базовая инфляция в марте 2021 по сравнению с февралем составила 1,6%, с начала года - 2,4%

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло.

На 1-4,8% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы.

"Вместе с тем на 0,6% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%", - добавили в Госстате.

"Цены на транспорт выросли на 1,8% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте - на 4,4% и 1,6% соответственно", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В первом квартале 2021 года инфляция оказалась выше прогноза, однако НБУ подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п., готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года.

В феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%, с начала года - на 2,3%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 7,5%.

В НБУ объяснили, что ускорение потребительской инфляции в феврале до 7,5% в годовом измерении прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.

В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке составила 1,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении (по сравнению с январем 2020 года) - 6,1%.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году ожидается незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ, в правительстве заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику.

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года составила 0,9% по сравнению с ноябрем 2020 года, а за год в целом - 5%.

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

Экономическая правда