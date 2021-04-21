Новости 21 апреля: земля, убытки "Нафтогаза", отмена выговоров Рожковой и Сологубу

О земле. Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения - он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.

Об убытках "Нафтогаза". "Нафтогаз" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в 11,8 млрд грн - при этом ранее ожидалась прибыль в 11,5 млрд грн.

Об отмене выговоров Рожковой и Сологубу. Суд отменил решение Совета Национального банка о выговоре и выражении недоверия первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы правления Дмитрию Сологубу.

Нацбанк подал апелляции на решения ОАСК об удовлетворении исков первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба и отмене решений Совета НБУ о применении к ним дисциплинарных взысканий.

О субсидиях. Министерство социальной политики вводит новшества, которые усилят контроль за назначением жилищных субсидий.

О валютных кредитах. Президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов и закон, который упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

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Национальный банк финансирует государственные расходы, печатая гривню. Какие это может иметь последствия в будущем. (укр)