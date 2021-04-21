Президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов и закон, который упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте" № 1381-IX "призван защитить заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам, среди прочего, из-за вооруженной агрессии против Украины".

"Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако ряд заемщиков имеет валютные кредиты, выданных еще при ипотечном буме 2006-2007 годов. С началом вооруженной агрессии против Украины и оккупации части территории произошли значительные курсовые колебания, что отразилось на способности заемщиков обслуживать валютные кредиты. Но бремя от изменения курса не должно переводиться исключительно на заемщиков.

Поэтому только те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону, а именно: валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривни к иностранной валюте, установленному НБУ на день проведения реструктуризации, и официальному курсу гривни к такой иностранной валюте, установленному НБУ на дату предоставления кредита", - говорится в сообщении.

Предполагается, что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту, проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по таким реструктурированным кредитам уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент.

Кроме этого, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц" № 1382-IX.

"Этот закон упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков", - добавили в ОП.

Также глава государства подписал ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц" № 1383-IX.

"Документ устраняет налоговую нагрузку на граждан, которая возникала в связи с проведением реструктуризации валютных кредитов", - пояснили в Офисе президента.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы №4475 о валютных кредитах, содержащий норму об их принудительной реструктуризации, и №4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, законы направили на подпись президенту.

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Экономическая правда