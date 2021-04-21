Из воздуха в асфальт: как строят дороги напечатанными деньгами

Мабуть чи не кожен з хоч раз в житті задумувався над питанням: чому держава просто не надрукує стільки грошей, скільки потрібно для фінансування безкоштовної для людей медицини, будівництва шкіл, дитячих садків, лікарень чи доріг?

Проте безконтрольна грошова емісія не проходить безслідно. Україна має власний гіркий досвід гіперінфляції у 1990-х, який мало кому зі свідків тих подій хотілося б пережити знову.

Аби у влади не було спокуси увімкнути друкарський станок, в законодавстві передбачили певні запобіжники. Так, законом "Про Національний банк України" встановлена пряма заборона Національному банку кредитувати державний бюджет.

Однак, схоже, що в умовах коронакризи та бажання влади оновити в країні інфраструктуру цю заборону навчилися обходити.

Як Національний банк фінансує державні видатки, друкуючи гривні, та які це може мати наслідки у майбутньому?

Стаття 54 закону "Про Національний банк України" – улюблена стаття голови Національного банку Кирила Шевченка. Про це він повторює у своїх інтерв'ю. Вона називається дуже просто та зрозуміло "Заборона надання кредитів державі". В ній чітко вказується, що Національний банк "не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, майно якої перебуває у державній власності, на фінансування витрат Державного бюджету України ".

Історія одного кредиту

Реалізація обіцяного президентом Зеленським оновлення інфраструктури потребувала лише одного – грошей. Тому ще до початку пандемії коронавірусу вирішення питання фінансування будівництва доріг було пріоритетним для всіх гілок влади.

Гроші на ці цілі шукали не лише у державному бюджеті. Отримані від перемоги "Нафтогазу" над російським "Газпромом" 2,9 млрд дол Зеленський свого часу пропонував, зокрема, направити на реалізацію інфраструктурних проєктів. І частину з них таки спрямували на оновлення інфраструктури.

Зі 121 млрд грн виділених у 2020 році на фінансування програми "Велике будівництво" лише чверть прийшлась на дорожній фонд (акцизи з продажу пального і транспортних засобів). Все інше – це кошти фонду боротьби з коронавірусом, міжнародних фінансових організацій та кредити під державні гарантії.

На початку минулого року Кабінет міністрів та Офіс президента намагалися вмовити незалежний Національний банк допомогти пережити кризу грошовою емісією. Залучали до цього процесу й наглядовий орган НБУ – Раду Нацбанку. Однак навіть після зміни голови регулятора масштабної емісії гривні не відбулося. На перший погляд.

В березні минулого року уряд, який тоді ще очолював Олексій Гончарук, видав державні гарантії по облігаціям "Укравтодору" на 19,3 млрд грн. За три тижні після цього в країні був введений жорсткий карантин. Незважаючи на це, уже в уряді вже Дениса Шмигаля не відмовились від планів збільшення фінансування "Укравтодору".

Облігації державної компанії придбав державний Укрексімбанк. Гроші від випущених цінних паперів надходили декількома траншами: перший у розмірі 5,78 млрд грн дорожники отримали наприкінці квітня 2020 року.

Причому, щонайменше, частину грошей просто надрукували. Про це в серпні, після надання чергового траншу, розповів голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

Як це виглядає на практиці?

На першому етапі банк отримує від Національного банку кредит рефінансування, заставою за яким є державні облігації. Розмір відсотків за таким кредитом становив 6-8% річних (облікова ставка у 2020 році), а по ОВДП, які знаходяться під заставою – близько 10% річних. Тобто банк в плюсі мінімум на 2-4%.

Далі отримані від Національного банку гроші державний Укрексімбанк направляє на купівлю облігацій "Укравтодору". Дохідність останніх – 10,5% річних.

За своєю природою такі операції найдоречніше називати опосередкованим кредитуванням уряду, адже коштами Нацбанку фінансувалися державні видатки на будівництво доріг. Та й погашатися ці кредити врешті-решт будуть з державного бюджету.

Кредит "Укравтодору" у 2020 році становив близько 40% кредитного портфеля державного банку. Тобто, від якості його обслуговування могла б залежати стабільність банку, якби держава не гарантувала всю суму кредиту та навіть відсотки за ним.

В Національному банку ЕП повідомили, що у 2020 році Укрексімбанк отримав кредитів рефінансування на 22 млрд грн. Під державні гарантії, окрім облігацій, банк профінансував дорожників ще на 1 млрд грн, свідчать дані Міністерства фінансів.

Вибір Укрексімбанку у цій схемі не випадковий. У різні періоди своєї 30-річної історії державний банк кредитував компанії наближених до політичної верхівки осіб: від Олега Бахматюка до Сергія Курченка, а інколи допомагав грошима й самому уряду, очолюючи список його найбільших кредиторів.

За це Укрексімбанк заплатив високу ціну: за останні 20 років його докапіталізовували на майже 3 млрд дол, а 2020 рік він закінчив зі збитком у 5,6 млрд грн. Збитковими, до речі, минулого року було лише 8 з 73 українських банків.

Видача кредитів рефінансування Національним банком є одним з трьох каналів, за якими абсолютно офіційно здійснюється друк гривні (інші два – купівля Нацбанком іноземної валюти та цінних паперів). Як заставу по ним НБУ приймає державні та муніципальні облігації.

З квітня 2020 року, за окремим рішенням правління Національного банку, в якості застави можуть бути і облігації підприємств, випущені під державні гарантії.

Цим правом керівництво Національного банку вже скористалося.

Замкнене коло

На початку квітня 2021 року НБУ розширив коло інструментів, які банки можуть використовувати у якості застави для отримання кредитів рефінансування.

До таких інструментів (які мали б відповідати найвищим показникам надійності) можна віднести і вже згадані облігації "Укравтодору". Йдеться про цінні папери серії "N" та "O". Раніше Нацбанк вже прийняв аналогічне рішення відносно облігацій серій "K", "L, та "M".

Для більшості українців ця новина пройшла непоміченою, а названі серії облігації ні про що не кажуть. Однак саме ці цінні папери й використовував "Укравтодором" для залучення минулорічного кредиту на 19,3 млрд грн від Укрексімбанку.

Своїм рішенням Національний банк – свідомо чи ні – запустив цілий конвеєр з фінансування державних видатків. Адже виникла ситуація, коли зобов'язання, оплачені кредитом рефінансування, слугують забезпеченням для залучення нового рефінансування.

Якщо все спростити, то отримаємо наступну ситуацію.

Уявіть позичальника, який йде в банк за кредитом, у якості застави за яким надає банку отриманий раніше кредит. У реальному світі жоден банк не погодився б видати такому позичальнику гроші. Але для Нацбанку це не проблема.

"Поки ці облігації та кредит рефінансування не будуть погашені, операцію із залученням нового рефінансу можна проводити нескінченно", – пояснює асоційований експерт CASE-України Євген Дубогриз.

Він зазначає, що ситуація з кредитами "Укравтодору" стала можливою після того, як банківський регулятор 23 квітня 2020 року змінив вимоги до застави за рефінансуванням банків, дозволивши включати до неї зобов'язання підприємств, які гарантовані урядом.

Теоретично, ніщо не завадить включити до застави за кредитом рефінансування й майбутні запозичення "Укравтодору". Під гарантії уряду державна компанія цьогоріч планує отримати щонайменше 20 млрд грн.

Частину цих коштів дорожники можуть залучити за тією ж схемою з Укрексімбанком, який для цього міг би використати випущені у минулому році облігації "Укравтодору". Чим більше "Укравтодор" позичатиме грошей, тим більше Національний банк зможе їх надрукувати, аби позичити дорожникам через державний банк.

За даними Національного банку, під облігації "Укравтодору" з грудня 2020 року до березня 2021 року видано кредитів рефінансування на 82 млн грн. Сезон дорожніх робіт традиційно починається в березні-квітні. Тож ситуація ще може змінитися.

Чи вплине емісія на стабільність гривні

У 2021 році Україна зіткнулася зі складною інфляційною ситуацією. На тлі зростання цін у світі поповзли догори продовольчі ціни і на локальному ринку. Крім того, подорожчали нафта та газ.

Інфляція, яка ще минулого року перебувала набагато нижче цільового діапазону НБУ (4-6%), у квітні 2021 року сягнула 8,5% (рік до року) – на 2,5 відсоткових пункти більше цілі Національного банку.

У самому регуляторі визнають, що це ще не кінець: до середини року ціни продовжуватимуть зростати, зїдаючи гривневі доходи та заощадження українців.

Роль вже здійсненої грошової емісії у знеціненні гривні експерти оцінюють як незначну. Принаймні поки що.

"Питання у масштабі. Поки це контрольовані масштаби, то можна говорити, що це погано для інфляції, але не вплине на неї суттєво. Цей процес має залишатися контрольованим", – вважає інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

У відповідь на питання ЕП у Нацбанку повідомили, що тримають ситуацію з грошовою емісією під контролем, тож не вважають, що вона суттєво впливає на інфляцію гривні.

"Ми не вважаємо, що вплив довгострокового рефінансування на інфляційну динаміку достатньо значний. У нас продовжує існувати профіцит ліквідності, у якому ми більш менш живемо вже 6 років.

Загалом дизайн монетарної політики, операції з надання кредитів рефінансування та абсорбції надлишкової ліквідності, працюють для того, аби ефективно зв'язувати грошову масу та мінімізувати вплив на інфляційний процес", – повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час брифінгу 15 квітня.

Утім ймовірність того, що друк гривні може пришвидшитись і навіть вийти з-під контролю залишається дуже високою. Аби профінансувати всі видатки 2021 року уряду потрібно залучити понад 700 млрд грн, з яких 204 млрд грн – на зовнішніх ринках.

Пауза у співпраці з МВФ гальмує отримання коштів й від інших інституційних кредиторів – Світового банку чи ЄС.

Виходити на зовнішні ринки з єврооблігаціями Україні наразі було б надто дорого: інтерес до ризикових активів серед іноземних інвесторів поступово падає на тлі зростання дохідності за облігаціями США.

Масла до вогню підливає й напружена ситуація на східних кордонах України, яка вже відображається на спроможності уряду позичати навіть на внутрішньому ринку.

Наразі у Міністерстві фінансів очікують, що транш МВФ надійде до України у кращому випадку у вересні. Тоді ж уряду потрібно буде погасити пікові виплати за державним боргом – понад 100 млрд грн, з яких більшу частину складають виплати у валюті.

Ймовірно, якщо переговори з фондом до того часу не дійдуть до етапу виділення траншу, в уряду буде велика спокуса скористатися вже напрацьованою з "Укравтодором" схемою залучення емісійних грошей.

А це вже може завдати серйозного удару сподіванням приборкати інфляцію до кінця цього року.